На запах жареного поросёнка – БДК «Пётр Моргунов» прибыл в Североморск

Большой десантный корабль (БДК) «Пётр Моргунов» завершил межбазовый переход с Балтики и прибыл в основной пункт базирования на Северном флоте - Североморск.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, сегодня утром большой десантный корабль проекта 11711 «Пётр Моргунов» завершил межфлотский переход с Балтики на Северный флот и прибыл в Североморск. Церемония торжественной встречи прошла с участием командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. Он приветствовал экипаж БДК и поздравил с прибытием в главную базу Северного флота - Североморск, который станет основным пунктом базирования корабля.

Поздравляя личный состав БДК «Пётр Моргунов» с успешным завершением межфлотского перехода, адмирал Александр Моисеев отметил, что корабль усилит соединение десантных кораблей и, в основном, будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки Северного флота. «Корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже свёрстаны», - сказал командующий Северным флотом.

Отмечается, что в главной базе корабль встретили с оркестром, по традиции командующий флотом вручил командиру БДК «Пётр Моргунов» капитану второго ранга Вячеславу Соловьеву жареного поросёнка.

На флоте уточнили, что новый корабль зачислен в состав соединения Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, он усилит действующее соединение десантных кораблей и в основном будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки Северного флота. «Корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже сверстаны», - цитируют в сообщении командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.