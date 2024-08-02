На заполярном полигоне Мурманской области прошло учение морской пехоты Северного флота

На одном из заполярных полигонов Печенгского округа Мурманской области прошло тактическое учение с подразделениями бригады морской пехоты Северного флота.

В течение нескольких дней морские пехотинцы провели тактические занятия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб из вооружения бронетранспортёров БТР-82А и штатного стрелкового оружия.

В ходе учения подразделения отработали временные нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершение марша в назначенные районы, организацию связи и управлению огнём с учётом особенностей, с которыми пришлось столкнуться морским пехотинцам Северного флота в ходе проведения специальной военной операции.

Одним из основных этапов учения стала отработка элементов рейдовых действий по поиску, окружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. На завершающем этапе учения североморцы выполнили практические стрельбы штатным вооружением бронетранспортеров БТР-82А, миномётов, переносных зенитно-ракетных комплексов и штатного стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особое внимание было уделено координации действий подразделений морской пехоты при ведении маневренного боя с учётом особенностей местности арктического Заполярья.

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