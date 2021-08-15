На заполярном полигоне Мурманской области прошло учение с боевой стрельбой морской пехоты Северного флота

На одном из заполярных полигонов Мурманской области прошло батальонное тактическое учение с подразделениями бригады морской пехоты Северного флота. В течение нескольких дней морские пехотинцы провели тактическое занятие по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и штатного стрелкового оружия.

В ходе учения подразделения отработали временные нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершение марша в назначенные районы, организацию связи и управлению огнём.

Одним из основных этапов учения стала отработка элементов рейдовых действий по поиску, окружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. На завершающем этапе учения североморцы выполнили практические стрельбы штатным вооружением бронетранспортеров БТР-82А, самоходных артиллерийских установок «Нона», минометов, переносных зенитно-ракетных комплексов и штатного стрелкового оружия.

Особое внимание было уделено координации действий подразделений морской пехоты при ведении маневренного боя с учетом особенностей местности арктического Заполярья, сообщает пресс-служба Северного флота.