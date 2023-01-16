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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.23 14:00

На Заполярных полигонах армейского корпуса Северного флота приступили к занятиям по вождению боевых машин

В Мурманской области на полигонах мотострелковой бригады Северного флота приступили к практическим занятиям по вождению боевых машин. Инструкторы, имеющие боевой опыт специальной военной операции, проводят практические занятия с механиками-водителями МТ-ЛБ, танков Т-80БВМ, а также на другой бронированной и специальной технике.

Занятия по вождению боевых машин проходят на полигоне на специально подготовленной трассе, где военнослужащие отрабатывают движение по сложному рельефу местности как одиночно, так и в составе подразделения.

В ходе практической части занятия экипажи отрабатывают такие элементы, как подготовка техники к движению, трогание машины с места, увеличение скорости и дистанции в движении в составе подразделения в условиях полярной ночи, глубокого снега, низких температур и ветровых нагрузок.

Механики-водители и водители преодолевают труднопроходимые участки, как на гусеничной, так и на колесной технике. Для усложнения выполнения упражнения маршруты оборудованы искусственными и естественными препятствиями - колейным мостом, противотанковым рвом, минно-взрывными заграждениями, подъёмами и спусками с разными углами наклона.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, данные тренировки направлены на совершенствование профессионального мастерства механиков-водителей и водителей, позволяют им закрепить навыки эксплуатации боевых машин, а также применять опыт своих товарищей, приобретенный в ходе ведения боевых действий.

 

https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12451533@egNews

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