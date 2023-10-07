На Запорожском направлении активными действиями подразделений российских войск заняты более выгодные рубежи и позиции

За прошедшую неделю на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили 34 атаки ВСУ. В результате боевых действий противник потерял более 1745 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 6 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 29 сентября по 6 октября т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины. Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

В результате ударов, в том числе, уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Punisher» и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов «HIMARS», крылатых ракет «Storm Shadow» и «Scalp», а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов. Кроме того, в пунктах временной дислокации поражены подразделения украинских националистических формирований, а также иностранных наёмников и инструкторов.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск грамотными действиями отразили четыре контратаки подразделений ВСУ. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Новолюбовка Луганской Народной Республики. Потери противника за указанный период составили свыше 405 военнослужащих, пять танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.

В районах населённых пунктов Волчанск, Купянск и Липцы Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Краснолиманском направлении противник силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики. В результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено 17 атак противника. Потери ВСУ составили более 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 13 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 12 орудий.

На Донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону в районах населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и Торецк Донецкой Народной Республики. Одновременно пытался атаковать в районах населённых пунктов Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении подразделения «Южной» группировки отразили 34 атаки ВСУ. В результате боевых действий противник потерял более 1745 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 18 танков и других боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град».

Также ударами авиации и ракетных войск уничтожено три склада с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю отразили 11 атак противника. Ударами авиации и огнём артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника за указанный период составили свыше 755 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь танков и других боевых бронированных машин, 19 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений российских войск заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две контратаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Потери противника составили более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения потери противника составили до 235 украинских военнослужащих, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей. Кроме того, уничтожено пять складов с боеприпасами, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолёты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики, а также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25.

Ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук» в районе населённого пункта Бурлацкое Донецкой Народной Республики, а также три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районах населённых пунктов Никаноровка Донецкой Народной Республики, Кринички и Новобогдановка Николаевской области.

4 октября т.г. морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожено два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма.

Средствами ПВО в течение недели перехвачено 39 реактивных снарядов «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты «HARM», а также две противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 486 самолётов, 250 вертолётов, 7572 беспилотных летательных аппарата, 440 зенитных ракетных комплексов, 12361 танк и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6666 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 13850 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil