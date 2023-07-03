На Запорожском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесён удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 2 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населённых пунктов Артёмовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены до 360 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также самоходная гаубица «Гвоздика». Кроме того, в районах населённых пунктов Северск и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Терны, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. За сутки уничтожены до 95 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении мужественными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака противника в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. На Времевском выступе в районе населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесён удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Пятихатки и Мирное Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки противника в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики. Также в районах населённых пунктов Новомлынск, Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад ВСУ. В районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20. В районе населённого пункта Кисловка уничтожены два склада боеприпасов подразделений 103-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе моста. Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. В Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах населённых пунктов Балаклея и Чугуев поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ. В районах населённых пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Соледар, Красная Гора, Яковлевка, Володино, Егоровка, Орлинское Донецкой Народной Республики, Куйбышево Запорожской области, Белогоровка и Новокраснянка Луганской Народной Республики».

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