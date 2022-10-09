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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.22 09:00

На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в городе Запорожье. Уничтожены более 160 боевиков

Все атаки украинских сил отражены. В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожены более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 8 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. Решением Министра обороны Российской Федерации командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин.

На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населённых пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожены более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля.

Кроме того, в результате массированных ударов по выдвигавшимся резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка Харьковской области, уничтожены более 110-ти украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона теробороны.

На Краснолиманском направлении, при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот ВСУ реки Жеребец, российскими войсками уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов.

В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Новое и Ямполовка Донецкой Народной Республики уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

На Южно-Донецком направлении отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в городе Запорожье. Уничтожены более 160 боевиков.

На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал попытки ведения наступательных действий силами трх батальонных тактических групп, танкового батальона и батальона нацгвардии, прибывшего с Западной Украины, в направлениях населённых пунктов Суханово, Пятихатки, Садок, Ищенка, Брускинское, Карло-Марксовское и Малая Сейдеминуха Херсонской области. Все атаки украинских сил отражены. В результате нанесения российскими подразделениями огневого поражения противнику уничтожены более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174-х районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики, Успеновка Запорожской области, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев. В районе населённого пункта Высшее Соленое Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Чапаевка Запорожской области сбит украинский самолёт МиГ-29.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2», в районах населённых пунктов Новый Буг Николаевской области, Брускинское, Высокое, Карло-Марксовское, Чаривное Херсонской области, Ивановка, Ясное, Зеленый Гай и Евгеновка Донецкой Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

Кроме того, сбит в воздухе 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Иловайск Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Никольское и Каховская ГЭС, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населённого пункта Червоный Маяк Херсонской области.

…Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток город Энергодар и территория, прилегающая к атомной электростанции дважды подвергались обстрелам со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня «Град».

Всего украинскими войсками из подконтрольного населённого пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 15 ракет.

В результате попадания украинских реактивных снарядов в район промышленной зоны, выведена из строя линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды станции и электроснабжение города Энергодар.

Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы.

В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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