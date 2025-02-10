На зарплату в цифровых рублях согласен только каждый десятый экономически активный россиянин

Только 1 из 10 россиян хотел бы получать в цифровых рублях всю заплату или её часть. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, осведомленных о цифровом рубле.

В сентябре прошлого года ЦБ РФ анонсировал расширение программы тестирования цифрового рубля. «SuperJob» выяснил отношение россиян к новой форме национальной валюты. Как и полгода назад, 7 из 10 россиян не хотят получать зарплату или её часть в цифровых рублях. За новую форму расчётов высказался только каждый десятый: 4% уже согласны получать весь заработок «в цифре», ещё 6% — часть заработка.

Среди мужчин больше, чем среди женщин, как желающих получать весь заработок либо его часть в цифровых рублях, так и не желающих.

Больше всего согласных получать в цифровой валюте всю зарплату или её часть — среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (14%).

Время проведения опроса: 24 января — 5 февраля 2025 года.