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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.23 18:00

На зарплату в конверте сегодня согласны 4 из 10 россиян

Число россиян, согласных на «чёрную» или «серую» зарплату, за год практически не изменилось, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Уровень толерантности соискателей к нарушениям трудового законодательства в части оплаты труда практически не меняется уже около года. На работу с «серой» или «чёрной» зарплатой сегодня согласились бы 40% россиян, отказались бы 38%.

Трудиться, зная, что организация не платит необходимые страховые взносы, чаще готовы мужчины (45% против 33% среди женщин).

Тех, кто готов мириться с «серыми» схемами оплаты, больше среди респондентов старше 45 лет (44%).

Чем выше уровень дохода россиян, тем меньше среди них согласных на зарплату в конверте (40% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 36% среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей).

Преимущества «белой» зарплаты очевидны: честная оплата больничных и отпускных, более высокий уровень пенсии. 7 из 10 россиян, получающих «чёрную» зарплату (70%), хотели бы, чтобы их доход стал «белым», при условии, что сумма заработка не уменьшится. Только 6% опрошенных не согласны переходить на полностью законные условия труда. Причины разные: «Тогда я перестану получать выплаты от государства»; «Серая зарплата все равно выше, т. к. все удержания будут за мой счет»; «Всё равно до пенсии не дожить».

Время проведения опроса: 13—15 марта 2023 года.

 

 

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