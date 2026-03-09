На заседании архитектурно-градостроительного совета обсудили планы по дальнейшему преображению центра Мурманска

На третьем заседании архитектурно-градостроительного совета Мурманской области были представлены концепции продолжения масштабного благоустройства исторического центра города Мурманска. Работы будут выполняться согласно мастер-плану Мурманской агломерации, разработанного по поручению президента Владимира Путина, на основании которых правительством Российской Федерации утвержден долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Мурманской агломерации.

«В первую очередь мы основывались на мнении наших жителей. Так, разработка мастер-плана Мурманской агломерации велась при активном участии населения. В обсуждении приняли участие более 10 тысяч человек – с итогом долгой поэтапной работы можно ознакомиться на портале «Наш Север». Также мы собирались с общественностью в 2021 и в 2023 годах и постарались учесть предложения всех участников тех дискуссий. Сегодня мы встретились, чтобы обсудить с профессиональным сообществом разработанную концепцию и финализировать проектные решения», – рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Так, одной из частей мастер-планов стало преображение площади у конгресс-отеля «Меридиан», которое начнется в 2026 году. Обновленная территория превратит улицу Ленинградскую и площадь Пять Углов в единую связную систему общественных пространств. При этом планируется, что объемно-планировочные решения у конгресс-отеля будут кардинально отличаться от технологичной скульптурной композиции на Пяти Углах. Так, плиты в виде «плывущих» льдин на центральной площади соединятся через пешеходную улицу Воровского с площадью перед «Меридианом», на которой планируется разместить фонтан, зоны для отдыха и произвести озеленение.

«Интересно, что по задумкам советских градостроителей площадь Пять Углов и территория у конгресс-отеля «Меридиан» являлась единой пространственной единицей, но это идея так и не нашла воплощения в жизни. Единая площадь будет простой, но в то же время монументальной и функциональной. Она станет визитной карточкой Кольского полуострова и всей Арктики, показывая красоту и могущество края, а также отражая дух и силу северных людей. Каменная и брутальная с одной стороны и гибкая природная с другой, она раскроет разные грани места и станет точкой встречи с городом, Севером и Арктикой», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

«Теперь, после своего преображения объединенная площадь позволит решить сразу несколько задач. Мы сможем создать масштабное общественное пространство, универсальное для повседневности и для торжественных событий, повысить функциональность центра, а также отдать приоритет пешеходам и повысить доступность и инклюзивность пространств», – пояснила руководитель Центра городского развития Мурманской области Дарья Климова.

Архитектурная концепция благоустройства площади у конгресс-отеля «Меридиан» стремится показать все особенности Кольского края. Планируется разноуровневое озеленение, подчеркивающие рельеф северной природы и создающей защиту от ветра в зоне отдыха одновременно.

«Мы вдохновлялись белоснежными красотами ледяного простора Арктики и уютными ландшафтами тундры. Планируется, что ключевым элементом площади станет фонтан, работающий во все сезоны. Летом это зеленый холм и водопад, а зимой - ниша с подсветкой. Дополнением станет сухой фонтан с интерактивным элементом. Таким образом, центр Мурманска обретает современный облик, сочетающий долговечные решения, безопасность и непрерывность пешеходного каркаса, демонстрируя качество среды, достойное статуса столицы Русской Арктики», – подчеркнула главный архитектор бюро «АФА» Ксения Андреева.

Благоустройство исторического центра затронет и тротуары центральных улиц Мурманска: пересечения ул. Воровского и ул. Ленинградская по направлению к железнодорожному вокзалу и на проспекте Ленина от ул. Воровского до кафе «Юность» и ул. Профсоюзов вдоль стадиона «Строитель».

Наряду с реконструкцией объединённой площади, планируется также благоустройство знаковых дворов в историческом центре — они пройдут полный цикл комплексного благоустройства: организованные парковочные зоны с защитным мощением, обособленные контейнерные площадки с современным ограждением, детские игровые комплексы из экологичных материалов и спортивные воркаут-зоны при едином визуальном коде материалов и оборудования. Дворы меньшего масштаба получают адресный ремонт проездов и озеленение для повышения качества среды, связности и комфорта для горожан.

На заседании архитектурно-градостроительного совета Мурманской области также обсудили вопрос нового парка в малой Долине Уюта в рамках строительства жилого комплекса. В соответствии с заключенным соглашением застройщик обязуется осуществить благоустройство парка общей площадью 8,34 га. Напомним, концепция благоустройства территории предусматривает сохранение водного объекта, береговую линию и увеличить количество «мест притяжения» для посетителей парка.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563493/#&gid=1&pid=2