На заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований» обсудили финансовое обеспечение приоритетных для Мурманской области проектов и задач

18 октября в Мурманске состоялось очередное заседание Ассоциации «Совет муниципальных образований». Открывая заседание, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что главным вопросом станет финансовое обеспечение приоритетных проектов и задач, поставленных в рамках национальных проектов, плана «На Севере – жить», программы реновации ЗАТО и мастер-планов развития опорных агломераций.

«Важный вопрос, который мы должны обсудить, что и как мы формируем с точки зрения финансового обеспечения по тем приоритетным задачам, которые у нас поставлены. Если брать всё, что связано с реновацией ЗАТО – программа идёт, и за это огромное спасибо. Сейчас федеральное финансирование пришло, и программа ещё больше активизируется. Будем работать и по тем агломерациям, которые стали опорными для Арктики в соответствии с решениями президента Владимира Путина, мероприятиям, которые заложили в мастер-планах – это ключевые задачи. В том числе отрабатываем с федеральным центром финансирование, которое нужно, чтобы оно было отражено в национальных проектах. И, конечно, мероприятия, которые у нас заложены в новом плане «На Севере – жить», наш приоритет. Важно сегодня все нюансы проговорить, обсудить вопросы», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также поблагодарил руководителей муниципалитетов за эффективную работу на благо северян и вручил ряд почётных грамот и благодарность губернатора.

По итогам заседания председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области», глава Кандалакшского района Александр Самарин отметил, что заседание прошло в формате активной дискуссии.

«Состоялся открытый разговор по представленным инициативам, каждый глава высказал свое мнение по предложенным проектам решений. Мы все знаем, что сегодня на Россию оказывается беспрецедентное давление со стороны Запада. И война идёт не только в зоне проведения специальной военной операции, но и с точки зрения экономики. Пакет санкций увеличивается. Наша задача – держать удар, приближать нашу победу. Для этого очень важно сохранить экономическую стабильность. Решения, которые были предложны в рамках ассоциации, направлены на получение дополнительных средств в муниципальные бюджеты, что нам поможет направить эти средства на социально ориентированный блок, социально ориентированное направление», – прокомментировал Александр Самарин.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой подчеркнул, что в рамках заседания на повестку были вынесены вопросы, которые также недавно рассматривались на встрече главы региона с депутатами фракции «Единая Россия», и которые в дальнейшем будут рассмотрены в региональном парламенте.

«И.о. министра финансов Михаил Селезнев, и.о. министра развития Арктики и экономики Светлана Панфилова и глава регионального Минимущества Виктория Минкина представили ряд предложений. И мне было важно услышать мнение глав муниципальных образований, потому что они будут в следующем году реализовывать эти все законы, которые мы примем в Думе, и подпишет губернатор. То есть сейчас, на этапе консультаций, можно скорректировать, внести дополнительные вопросы и нюансы в готовящиеся проекты. У нас также они будут рассмотрены на заседаниях комитетов и вынесены на заседание Думы 30 октября. Важно, что главы муниципалитетов инициативы поддерживают», – отметил Сергей Дубовой.

Глава администрации Апатитов Николай Бова отметил, что в ходе заседания еще раз проговорили набор решений, которые предстоит реализовывать муниципалитетам в рамках приоритетных проектов и программ в следующем году.

«Непростое время требует непростых решений. На ассоциации публично, открыто проговорили необходимые мероприятия, которые каждый руководитель муниципалитета должен будет реализовать. Социальные обязательства будут выполнены. Необходимо двигаться дальше, совершенствовать процессы, находить резервы, это принципиально важно. Для Апатитов акцент делается, конечно, на мастер-план опорного населённого пункта для Арктической зоны России. А туда вошло то, что предлагали сами люди. И, конечно, все изменения, которые необходимо будет предпринять, все шаги, которые мы предпримем, чтобы это было реализовано, это и есть дополнительные источники финансирования», – сказал Николай Бова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/