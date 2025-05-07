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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 16:30

На заседании экспертного совета при АТК в Мурманской области рассмотрели актуальные вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма

Вчера состоялось заседание экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма при антитеррористической комиссии в Мурманской области. Участники заседания – представители исполнительных органов Мурманской области, подведомственных учреждений, общественных организаций, Центра управления регионом, Координационного центра МАУ и средств массовой информации обменялись опытом противодействия идеологии терроризма и экстремизма, обсудили, каким образом продолжить эту работу в 2025 году.

Заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ Министерства информационной политики Мурманской области – ответственный секретарь экспертного совета Зоя Аристова доложила о деятельности министерства в данной сфере в 2024 году и планах на 2025 год. Так, министерство ежегодно организует конкурс на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета средствам массовой информации на реализацию медиапроектов о Мурманской области. В 2024 году в тематических направлениях «Героические поступки жителей Мурманской области, проявивших мужество в борьбе с терроризмом», «Формирование общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и межрелигиозного согласия», а также «Профилактика экстремизма в молодёжной среде» победителями стали различные СМИ региона, которые произвели теле- и радиосюжеты, статьи, видоролики, а также интересные мероприятия для взрослых и молодёжи.

«Конечно, в работе министерства нашёл отражение страшный теракт, произошедший в «Крокус Сити-холле». На следующий день при поддержке регионального Министерства по внутренней политике в Мурманске была организована акция, где выступили представители национальных диаспор с осуждением действий террористов, на медиафасаде кинотеатра «Мурманск» в рамках всероссийской акции была размещена динамическая заставка «Журавли». Также Министерство информационной политики производит и распространяет разнообразный антитеррористический контент для социальных сетей», – сообщила Зоя Аристова и поблагодарила представителей СМИ и членов экспертного совета за слаженное взаимодействие по противодействию идеологии терроризма в регионе.

В 2025 году для средств массовой информации в рамках конкурса грантов предусмотрены тематические направления «Героические поступки жителей Мурманской области, проявивших мужество в борьбе с терроризмом», «Этнокультурное многообразие Мурманской области» и «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Мурманской области Вадим Максимов сообщил о выводе аппарата АТК из состава Министерства региональной безопасности Мурманской области в отдельную структуру, а также обозначил задачи, стоящие перед АТК в рамках взаимодействия с общественными организациями и средствами массовой информации в текущем году.

Руководитель ЦУР Мурманской области рассказал о работе, проводимой организацией в рамках мониторинга, разоблачения фейковой информации и блокировки противоправного контента в интернете. ЦУР регулярно информирует о мероприятиях этнических организаций, проводит работу по популяризации обычаев и промыслов, национальной самобытности, языка и культуры коренных малочисленных народов Кольского Севера.

Руководитель Координационного центра МАУ Майя Панкратова сообщила о мероприятиях, проводимых центрах, а также об исследованиях, проводимых для определения наиболее востребованного у подростков и молодёжи антитеррористического контента.

В рамках заседания выработан предварительный план работы экспертного совета в 2025 году.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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