На заседании глав субъектов РФ при МИД России под руководством Сергея Лаврова обсуждали вопрос развития Арктики

В Москве Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 45-е заседание глав субъектов РФ при МИД России. Участие принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В рамках заседания обсуждали развитие Арктики – стратегически важного для России макрорегиона.

«Не сомневаюсь, что внешняя политика нашей страны в Заполярье сохранит многовекторный характер и прагматичный настрой. Будем и впредь целенаправленно работать над решением поставленных руководством страны задач. Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре, работа на Дальнем Востоке и в Арктике ведётся большая, и мы открыты для всех, кто готов в ней участвовать. Естественно – участвовать на основе равноправия, уважения российских интересов и тех принципов, которые лежат в основе взаимодействия с зарубежными коллегами в российской Арктике», – отметил Сергей Лавров.

В своём докладе губернатор Андрей Чибис, председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», рассказал о комплексном проекте развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора (ТТК). «Напомню, что он уже получил поддержку Президента Владимира Владимировича Путина, и сейчас мы активно работаем над его реализацией», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что арктические территории России занимают крупнейшую площадь в мире, здесь создаётся до 10% ВВП страны при менее чем 2% населения. Российская Арктика обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом, здесь расположена ключевая ресурсная база: около 80% добычи газа и порядка 10% нефти, 100 % российской никеля, редкоземельных металлов, платиноидов, апатитовых руд приходятся на Арктику, а арктические моря — важный элемент рыбного промысла страны и продовольственной безопасности. Мировое значение имеет Северный морской путь, который лежит в основе Трансарктического транспортного коридора: он на 40 % короче традиционного маршрута через Суэцкий канал.

«Развитие Арктики сегодня – это как освоение космоса для СССР. За последние годы благодаря работе правительства России и решениям Президента РФ Владимира Владимировича Путина, безусловно, мы достигли хороших результатов. Они зафиксированы в утвержденной главой государства Стратегии развития Арктики», – подчеркнул губернатор.

В том числе привлечено более 35 триллионов рублей инвестиций, реализуется свыше тысячи проектов. Достигнут исторический максимум грузопотока по Северному морскому пути – до 38 млн тонн в 2024 году. Выстроена система северного завоза. Созданы мощные инструменты поддержки – от единой президентской субсидии до комплексных мастер-планов развития опорных населенных пунктов. Запущена программа реновации ЗАТО. На Арктическую зону расширена льготная ипотека под 2%.

«Многие из этих инициатив были выдвинуты в рамках работы нашей профильной комиссии Госсовета и поддержаны президентом и правительством. Однако новые условия диктуют необходимость создания комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Впервые мы подняли этот вопрос в 2024 году. Далее эту тему неоднократно обсуждали в рамках комиссии и Морской коллегии и заручились поддержкой в этом вопросе от руководителей федеральных ведомств, экспертов, глав арктических регионов. Президент поддержал инициативу и в рамках ноябрьской встречи дал конкретное поручение по формированию комплексного проекта, и теперь крайне важно продумать все задачи и параметры, а также его управленческую модель», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис отметил, что для развития ТТК нужно создавать всю необходимую инфраструктуру, в частности, обеспечивающую вывоз грузовой базы. Здесь большую роль играет Мурманский транспортный узел. Цель – создать два мощных хаба: Мурманск – на западе, Владивосток – на востоке.

Среди проектов с международным участием, укладывающихся в концепцию развития ТТК, губернатор выделил создание в Мурманске многофункционального терминала для перевалки грузов Республики Беларусь, а также активное взаимодействие с китайскими партнерами по вопросам реализации совместных проектов, в том числе в части организации регулярных контейнерных перевозок через порт Мурманск, развития портовой инфраструктуры для увеличения грузопотока.

Также глава Мурманской области поделился инициативами по Шпицбергену, которые ранее озвучил на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Юрия Петровича Трутнева: это создание базы для обслуживания российского рыбопромыслового флота на архипелаге, а также налаживание партнёрских связей МАУ с новым Международным научно-образовательным центром на Шпицбергене.

«Будем делать всё возможное, чтобы эти проекты открыли новые возможности для Мурманской области и российских проектов на архипелаге Шпицберген», – прокомментировал Андрей Чибис.

