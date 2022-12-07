На заседании госкомиссии по Арктике поддержано финансирование проектов для реновации ЗАТО в 2023 году

В правительстве Российской Федерации под руководством вице-премьера Юрия Трутнева 6 ноября состоялось заседание президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В нём принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В числе вопросов, участники заседания рассмотрели проекты планов социального развития центров экономического роста субъектов, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации.

«В ноябре 2022 года на социальное развитие центров экономического роста арктических регионов правительством России выделено 2,6 млрд рублей. Сегодня распределим дополнительные средства в размере 489 млн рублей, предусмотренные на развитие таких центров в Мурманской области и Ненецком автономном округе. Также в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2023-2025 годы рассмотрим предложения 7 регионов на 2023 год. Среди предлагаемых мер строительство новых больниц, школ и детских садов, приобретение современного оборудования для уже существующих, строительство спортивных комплексов и бассейнов, а также капитальный ремонт ряда объектов. Эти меры позволят повысить качество жизни более чем 2,5 млн граждан, проживающих в арктических территориях», – отметил Юрий Трутнев.

В Мурманской области будут поддержаны проекты строительства дома культуры в Алакуртти Кандалакшского района, строительства бассейна в Североморске и строительства нового школьного корпуса в посёлке городского типа Печенга, которую планируется реализовать в рамках мероприятий по реновации ЗАТО. Также правительство готово поддержать концессию на строительство бассейна и ФОКа в Мурманске.

«Кроме этого, отдельно планируется установить порядка 30 комплексов детского игрового и спортивного оборудования на территориях, где проживают военнослужащие и их семьи», - отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все подготовительные мероприятия для реализации проектов находятся в высокой степени готовности к началу строительно-монтажных работ в 2023 году. Процедуры по подготовке документации с выходом на экспертизы в стадии завершения.

По итогам заседания президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев поддержал проекты Мурманской области.

«Искренне благодарю Юрия Петровича и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики за поддержку инициатив нашей области», - сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru