На заседании коллегии Управления Росреестра по Мурманской области были подведены итоги за 2022 год по ключевым направлениям деятельности ведомства

«Основная задача Росреестра – обеспечение законности сделок с объектами недвижимости и защита прав граждан на недвижимость, наполнение ЕГРН полными и актуальными данными. Цифровизация деятельности ведомства, развитие предоставления государственных услуг Росреестра в электронном виде являются важнейшими направлениями в нашей работе», – сказала в приветственном слове руководитель регионального Росреестра Анна Бойко.

«В сфере государственной регистрации прав и кадастрового учёта в 2022 году ведомством было зарегистрировано 159,9 тысячи прав, что на 34,5% выше показателя прошлого года. Благодаря вступившим в силу в сентябре 2022 года изменениям, внесенным федеральным законом от 06.12.2021 №408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые коснулись статьи 19 федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и статьи 55 Градостроительного кодекса РФ стало возможным упростить процедуру постановки на кадастровый учёт и регистрации прав для застройщиков и инвесторов», - отметила в своём докладе заместитель руководителя управления Элеонора Кукунова.

Сокращаются сроки оказания услуг.

«Сегодня ежемесячно в Управление поступает около 1400 электронных обращений в отношении объектов бытовой недвижимости. И наша первоочередная задача обработать их в течение 1 рабочего дня. По тем документам в отношении бытовой недвижимости, которые поступают через МФЦ, средний срок проведения учётно-регистрационных действий равен двум рабочим дням», - сказала Элеонора Кукунова.

В 2022 году многофункциональными центрами региона было принято более 39 тысяч заявлений на кадастровый учёт и регистрацию прав, что составляет 34% от общего объёма поступающих обращений. Переход на безбумажный документооборот позволил сократить срок рассмотрения всех этих заявлений до 2-3 рабочих дней.

Более 63% прав зарегистрировано по обращениям, поступившим в электронном виде (в 2021 году – 49,64%), а с органами власти и органами местного самоуправления взаимодействие на 99% ведётся в электронной форме. Самое значительное достижение в части сокращения сроков – это обработка электронных обращений. Заявления, поступающие посредством электронных сервисов, рассматриваются в течение 1 рабочего дня (регистрация прав) и максимум 2 рабочих дней (кадастровый учет и единая процедура).

Растет объём электронных услуг и юридическим лицам. На конец года уже 71% заявлений подаётся ими с помощью электронных сервисов.

Отдельное внимание уделяется регистрации ипотечных сделок. В целом объём электронных ипотек с привлечением средств кредитных организаций по итогам IV квартала 2022 года составляет 81,3% от общего числа заявлений на регистрацию ипотеки. И основная масса обращений – около 86% регистрируется в течение одного рабочего дня.

На коллегии также были подведены итоги работы в сферах повышения качества данных ЕГРН, землеустройства, контрольной (надзорной) деятельности, информационной и кадровой политики, в том числе вопросах антикоррупционной деятельности, определены задачи на 2023 год.

Среди приоритетных задач Анна Бойко отметила сокращение сроков до 1 рабочего дня по всем видам учётно-регистрационных действий, сокращение доли приостановлений и возвратов документов, представленных на проведение кадастрового учёта и регистрации прав, проведение совместно с филиалом ППК «Роскадастр» по Мурманской области, оцифровки архивов в объёме более 83 тысяч реестровых дел, снижение доли незарегистрированных прав на объекты недвижимости до 21%, выявление правообладателей объектов недвижимости на территории Мурманской области, устранение реестровых ошибок, создание и включение картографического материала в Фонд пространственных данных Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.