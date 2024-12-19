На заседании Морской коллегии РФ была поддержана необходимость формирования комплексного проекта развития АЗРФ и Северного морского пути

Вчера в Москве под председательством помощника Президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева состоялось заседание Морской коллегии РФ, на котором принято решение о формировании комплексного проекта «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути». Участие в заседании также принял губернатор Андрей Чибис.

Российская Арктика занимает 30% территории страны и является её ресурсной базой. В Арктической зоне Российской Федерации сосредоточено 76% от общероссийских запасов горючего природного газа, 21% нефти, 60% редкоземельных металлов, 41% меди, около 50% лития. По отдельным полезным ископаемым запасы в АЗРФ составляют значительный процент от общемировых.

Помощник Президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что ускорение экономического и инфраструктурного освоения Арктической зоны, сохранение контроля над арктической территорией, а также шельфом и Северным морским путём являются важнейшими задачами России.

Арктика также является ключевым регионом с точки зрения обеспечения безопасности России.

«Климатические изменения и развитие технологий создают больше возможностей для освоения значительных запасов ресурсов и использования транспортного потенциала Арктики. В этих условиях Арктическая зона России становится территорией, имеющей ключевое значение для реализации национальных интересов и обеспечения национальной безопасности. Здесь проходит самая протяжённая часть государственной границы России – около 20 тысяч километров, которую необходимо охранять и защищать от участившихся провокационных действий наших арктических соседей», – подчеркнул Николай Патрушев.

В ходе заседания рассмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту и охрану государственной границы России в арктических широтах, обеспечение военной безопасности, развитие объектов двойного назначения и аварийно-спасательной инфраструктуры, формирование спутниковой группировки и систем связи.

Отдельное внимание уделено развитию минерально-сырьевых центров, науке и технологиям в интересах инновационного развития Арктики, экологической безопасности и охране окружающей среды.

Выработаны предложения, направленные на разработку технологий, адаптированных для использования в арктических условиях, а также на обновление научно-исследовательского флота и активизацию морских научных исследований в Арктике.

Одним из ключевых приоритетов в развитии Арктики названо создание комфортных условий для проживания.

«По-нашему мнению, проект «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути» может получить статус национального проекта. Над этим мы все вместе продолжим работать», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис по итогам заседания.

Фото (пресс-служба Морской коллегии РФ): https://gov-murman.ru/info/news/