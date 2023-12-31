На заседании наблюдательного совета МАУ под председательством вице-премьера – главы Минпромторга губернатор Андрей Чибис поблагодарил Дениса Мантурова за поддержу университета и региона

Состоялось заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета под председательством заместителя председателя правительства РФ – Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Участие в обсуждении актуальных вопросов развития МАУ принял губернатор Андрей Чибис. Перед тем как перейти к повестке вице-премьер – глава Минпромторга отметил высокий уровень оформления и насыщенность стенда Мурманской области на выставке «Россия» на ВДНХ.

«Перед тем как перейти к повестке наблюдательного совета, хотел сказать, что я обещание исполнил и начал посещение выставки «Россия» со стенда Мурманской области. Очень познавательный, интерактивный, удобный, насыщенный информацией стенд. Хочу всем порекомендовать и сказать Андрею Владимировичу спасибо за организованную экскурсию. Знаю, что вы периодически обновляете стенд, до 12 апреля ещё не раз смените экспозицию, но тем не менее, мне очень понравилось, считаю стенд интересным для любого возраста», – поделился Денис Мантуров.

В ответ глава региона выразил благодарность Денису Мантурову за поддержку региона и университета.

«После проведённого под вашим председательством наблюдательного совета 1 сентября в развитии университета существенная динамика. Огромное спасибо вам за поддержку и университета, и региона в целом», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава Мурманской области поздравил вице-премьера – главу Минпромторга и всех участников наблюдательного совета с наступающими праздниками, отметив, что уходящий год стал для региона годом достижений и решений, которые во многом предопределяют его дальнейшее развитие.

Основным вопросом повестки заседания, участие в котором приняли члены наблюдательного совета, вице-губернатор Елена Дягилева и руководство Мурманского арктического университета, стало создание Инжинирингового центра прототипирования и биотехнологий на базе Мурманского арктического университета. Этот шаг позволит создать комплекс передовых инженерно-технических решений в области специализированного оборудования и биотехнологий для морских судов, а также комплектующих для разведения, хранения и переработки морских биоресурсов на основе разработки полного цикла создания критических комплектующих изделий.

Как отметил проректор по научной и инновационной деятельности МАУ Георгий Гогоберидзе, в новом центре планируется разрабатывать решения для производства моющих веществ для очистки судов и различного судового оборудования, кормов и биодобавок для объектов рыбного промысла и аквакультуры, а также технологических жидкостей и растворов для флотации на основе ПАВ важных для горной промышленности.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, концепция деятельности Инжинирингового центра прототипирования и биотехнологий на базе Мурманского арктического университета была одобрена на заседании наблюдательного совета. Среди потенциальных партнёров – АО «Кольский ГМК», филиал «СРЗ Нерпа» АО «Центра судоремонта «Звёздочка», ПАО «Фосагро» и ООО «Антей Север». После обсуждения с ними конкретных потребностей команда Центра приступит к разработке инженерно-технических решений.

В середине 2024 года планируется участие университета в конкурсе грантов Минпромторга России на реализацию проектов по созданию центров инженерных разработок (инжиниринговых центров) на базе вузов и научных организаций, реализующих проекты, связанные с разработкой комплектующих.

Фото: https://gov-murman.ru