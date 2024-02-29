На заседании набсовета Мурманского арктического университета одобрили заявку на вхождение в программу «Приоритет.2030»

Вчера заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провёл очередное заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета, в ходе которого была одобрена заявка на вхождение вуза в программу «Приоритет.2030». Участие в заседании принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Денис Валентинович Мантуров уделяет большое внимание Мурманскому арктическому университету. Сегодня мы сделали ещё один большой шаг для развития нашего вуза. Во-первых, утвердили концепцию и финансовую модель кампуса мирового уровня, чтобы получить для него федеральные средства. А во-вторых, подготовили заявку на вхождение в программу «Приоритет.2030», и дальше отдадим её на отбор в Министерство науки и высшего образования России. Также мы рассмотрели другие направлениям развития университета. В том числе, ход реализации задачи по строительству Берегового учебного центра на территории МАУ», – сказал по итогам заседания Андрей Чибис.

В части развития инфраструктуры университета, помимо строительства Берегового учебно-тренажёрного центра на базе вуза, обсуждался ремонт и обустройство в целях развития материально-технической базы и улучшения образовательного процесса.

Кроме того, были утверждены планы работы и мероприятий, реализуемых университетом в 2024 году. В них входит программа развития инженерного образования Мурманской области и создание инжинирингового центра на базе университета, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru