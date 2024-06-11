На заседании оперативного штаба обсудили дополнительные меры инфраструктурной защищённости в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл заседание оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации №757.

Участники заседания обсудили перечень задач по дополнительным мерам инфраструктурной защищённости акватории, а также железнодорожных и промышленных объектов Мурманской области.

«Мурманская область – один из стратегических регионов российской Арктики. Все поручения главы государства должны выполняться чётко, точно и своевременно. Необходимо обеспечить безопасность региона, проработать конкретные решения и меры для обеспечения защищённости ключевых объектов», – отметил Андрей Чибис, открывая совещание.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в заседании приняли участие члены оперативного штаба, руководители правоохранительных органов, региональных исполнительных органов, предприятий, организаций и ведомств.

Фото: https://gov-murman.ru