На заседании ПАСЗР рассмотрели вопросы развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса

В Новгородской области прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. В нём приняли участие парламентарии 10 законодательных органов субъектов РФ: Санкт-Петербурга, Калининградской, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской областей, Карелии, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Мурманскую областную Думу представлял вице-спикер Геннадий Степахно.

Ключевая тема повестки – вопросы развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса.

В частности, парламентарии выступили с инициативой выделения льготных ипотечных кредитов для строительства жилых домов на сельских территориях без услуг подрядной организации. Прозвучало, что льготное ипотечное кредитование на сельских территориях позволило тысячам россиян приобрести жилую площадь в сельской местности за короткое время. Однако на данный момент правила предоставления льготного ипотечного кредита не предусматривают строительство дома без участия подрядной организации. Комитет поддержал обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям для выделения льготных кредитов на строительство жилых домов без услуг подрядной организации.

Обращение будет рассмотрено на 62-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, где будет принято окончательное решение.

Геннадий Степахно выступил с предложением проанализировать положение дел в регионах Северо-Запада России в подотрасли сельского хозяйства «Птицеводство» и в целом Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:

- Птицеводство играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности населения страны и всех её регионов, укреплении здоровья нации, необходимости увеличения употребления диетического мяса птицы и яйца. Важно провести такой анализ с указанием полноты или недостатка финансирования отрасли на всех уровнях. Это позволит нам выработать рекомендации по развитию сельского хозяйства и птицеводства, а также актуальные направления поддержки отрасли и объёмы необходимых финансовых средств.

Комитет принял прозвучавшую информацию к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24704/