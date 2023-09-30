На заседании постоянного комитета ПАСЗР по экологии рассмотрели практику внедрения раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов и их переработки и предложения по совершенствованию оплаты услуги по обращению с ТКО

На площадке Законодательного Собрания Карелии состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экологии. В нём приняли участие депутаты из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга, Карелии, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

В центре внимания парламентариев были вопросы, связанные с оздоровлением и защитой водоёмов, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа, в том числе Ладоги, Онего и Финского залива; внесение изменений в КоАП РФ в части изменения размеров штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды.

Кроме того, депутаты рассмотрели практику внедрения раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов и их переработки в северо-западных регионах и предложения по совершенствованию оплаты услуги по обращению с ТКО.

Также члены постоянного комитета ПАСЗР по экологии посетили комплекс водопроводных очистных сооружений Петрозаводска, где ознакомились с этапами реконструкции и модернизации объекта.

- Совместная работа депутатов Северо-Запада России, межпарламентский диалог, рассмотрение инициатив - всё это необходимо, чтоб выработать взвешенное решение проблем. Ведь тема сохранения наших природных ресурсов, снижения негативного воздействия на окружающую среду крайне актуальна. Командная работа над предложениями по совершенствованию федерального законодательства получает хороший отклик именно благодаря согласованной общей позиции, - подчеркнул депутат Мурманской облдумы Артур Попов.

Как отмечают участники мероприятия, повестка заседания комитета была, как всегда, насыщенной и актуальной.

Депутаты нашего региона поделились с коллегами и проблемами, которые требуют дополнительного законодательного регулирования. Речь идёт о выделении средств из федерального «Фонда поддержки территорий» на обновление водоотводных сооружений. Принято решение этот вопрос включить в повестку очередного заседания постоянного комитета ПАСЗР по экологии, которое пройдёт весной следующего года в Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/117/y4t2aif2yoqyvsq0o9bcoskdtbn3htlj.jpg