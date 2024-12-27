На заседании правительства Мурманской области утверждён стратегический план развития региона «На Севере – жить» до 2030 года

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялось заседание регионального правительства, ключевой темой которого стало утверждение стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить» до 2030 года.

Открывая заседание, губернатор Андрей Чибис напомнил о результатах реализации регионального плана «На Север – жить» с 2019 по 2024 год.

«Главный итог выполнения плана прошлых пяти лет – радикальное снижение темпов сокращения численности населения – у нас практически в семь раз замедлились темпы снижения. В значительной степени это связано с ростом экономики. В реализацию инвестпроектов в регионе фактически вложено 1 трлн 200 млрд рублей, создано более 8,5 тысячи постоянных рабочих мест. Наши партнёры, крупнейшие работодатели не только инвестируют, но и вкладываются в социальную сферу – объём таких инвестиций в рамках наших соглашений с 2019 года вырос в пять раз», – подчеркнул глава региона, поблагодарив ключевые компании региона за проводимую работу.

Губернатор также подчеркнул, что за пять лет в регионе построено либо капитально отремонтировано более 200 соцобъектов, отремонтирована каждая седьмая школа, построен корпус начальной школы на 250 мест в Печенге и лицей №1 в Североморске, также завершается строительство школы на 500 мест по улице Советская в Мурманске. Во всех школах региона преобразованы пространства в рамках программы «Арктическая школа», а по региональному проекту «Тёплое окно» во всех школах области установлены пластиковые окна – заменено более 12,5 тысячи окон.

Кроме того, Мурманская область – один из лидеров по участию в федеральной программе «Профессионалитет». В 2024 году создано четыре образовательно-производственных и образовательных кластера, всего в регионе – семь кластеров, в которые включены 90% колледжей. Ещё две заявки стали победителями конкурсного отбора в 2024 году, кластеры будут созданы в 2025 году.

Большое внимание в предыдущие годы было уделено благоустройству общественных территорий.

«С 2019 года установлено более 400 детских игровых и спортивных комплексов, благоустройство ведётся на территории всего нашего региона. Обновлено 150 общественных пространств, и мы видим по обратной связи от людей, по опросам то, как люди это видят и ценят. Даже несмотря на непростую ситуацию с доходами в текущем году с учётом санкционного давления, мы не остановили ни один проект, связанный с обустройством», – сказал Андрей Чибис.

Социальная сфера также находится в центре внимания регионального правительства.

«Наш проект «Зарплата мамы» не имеет аналогов в других регионах. Напомню, от рождения и до достижения ребёнком полутора лет мамы получают ежемесячно 17 тысяч рублей. Также мы сократили общую потребность в дефиците врачей больше, чем на две трети, запустили программу бесплатной витаминизации, которая позволяет повысить и сохранить иммунитет наших жителей. На сегодня пункты витаминизации уже посетило 55 тысяч северян и мы, конечно, будем продолжать эту программу. В 2020 году мы запустили проект «Полярки для молодых». За время реализации соответствующую поддержку получили почти 4000 человек», – сказал губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что в числе ключевых направлений – жилищное строительство. Только в этом году сдано четыре дома – три в Мурманске, один – в Умбе. На ближайшие годы новыми застройщиками по региону подтверждено строительство ещё 800000 м2. Также востребована программа «Свой дом в Арктике». За период её действия выдано 1419 сертификата на сумму 1,8 млрд рублей. Построено или куплено уже более 900 домов.

Ещё одно ключевое направление – поддержка участников СВО и их семей.

«Мы помогали и дальше будем помогать нашим парням, которые воюют на передовой. Забота об их семьях и модернизация военных гарнизонов для нас священная задача», – подчеркнул Андрей Чибис и поблагодарил Президента Владимира Путина за поддержку программы реновации ЗАТО, благодаря чему будут радикально увеличены темпы и объём проводимых работ.

Так, с 2024 по 2026 годы в улучшение жизни наших военнослужащих будет вложено ещё свыше 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет. Правительством РФ утверждено более 200 мероприятий, в рамках которых будут проведены работы более чем на 1,4 тысячи объектов.

«Несмотря на сложные внешние обстоятельства, включая санкции и экономическое давление, были приняты важные решения, направленные на долгосрочное развитие Мурманской области. В их числе стратегический план «На Севере – жить» до 2030 года. Он опирается на 72 тысячи предложений самих жителей и экспертов, включая в себя все ключевые направления для повышения качества жизни людей. Его основа – национальные цели, обозначенные Президентом России. Он синхронизирован с национальными проектами, мероприятиями мастер-планов опорных агломераций Мурманской области, реновацией ЗАТО и военных гарнизонов, социально-экономическими соглашениями с нашими ключевыми партнёрами, стратегическими проектами развития и региональными проектами», – подчеркнул Андрей Чибис.

Акцент в актуализированном плане «На Севере – жить» сделан на экономическое развитие, развитие системы здравоохранения, образования, работу с молодёжью и привлечение нужных для региона кадров, внедрение комплексной программы, направленной на повышение рождаемости и меры поддержки многодетных семей, – «На Севере – малыш», поддержку участников СВО и их семей, жилищное строительство и благоустройство, цифровизацию, спорт и культуру, туризм и досуг.

«Часть проектов – наши стратегические цели, и добиться их будет очень непросто. Но мы сознательно публично ставим их себе в работу, чтобы был ориентир у бизнеса, чтобы жители знали, что мы над этими проектами работаем. Уверен, что благодаря поддержке федерального правительства и единства северян, план имеет все шансы быть успешно реализованным», – подытожил Андрей Чибис.

Подробнее о плане развития Мурманской области «На Севере – жить» до 2030 года доложила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Председатель областной Думы Сергей Дубовой принимал участие в заседании в режиме ВКС.

– Искренне признателен команде губернатора – серьёзная аналитическая работа с учётом мнений северян позволили сформировать комплексный план развития, – прокомментировал итоги заседания Сергей Дубовой. – Из значимых направлений, считаю, особенно важно выделить – создание условий для развития малого и среднего бизнеса. Это один из существенных показателей здоровья региональной экономики. Приветствую и поддерживаю меры по укреплению системы образования. Вклад в эту сферу сегодня – это значительные дивиденды в будущем. И здесь, внимание уделяется и среднему профессиональному образованию, которое обретает популярность у молодежи, судя по ежегодному росту количества абитуриентов, и развитию науки, и глубокой модернизации нашего арктического университета. В конечном счёте, мы все стремимся к тому, чтобы Мурманская область стала центром подготовки кадров для работы в Арктике. Укрепление института семьи остаётся приоритетным направлением работы органов власти. Мы продолжим совершенствовать меры поддержки семьям с детьми и молодым родителям. Особое внимание, конечно, уделено участникам и ветеранам специальной военной операции. Возвращаясь с фронта, наши защитники должны получить достойное внимание со стороны органов власти. Крайне важно предоставить ребятам возможность пройти переобучение, трудоустроиться, получить должное медицинское обслуживание. Впереди нас всех ждёт большая серьёзная работа по реализации всех пунктов плана.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/