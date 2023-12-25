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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.23 15:45

На заседании правительства обсудили основные направления расходования средств бюджета Мурманской области в 2024 году

В рамках заседания регионального правительства министр финансов Михаил Селезнев рассказал об основных направлениях расходования средств бюджета Мурманской области на 2024 год.

«Областной бюджет в 2024 году предусматривает приоритизацию расходов с учётом достижения национальных целей развития страны и реализации первоочередных задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, а также плана развития Мурманской области «На Севере – жить!», – отметил руководитель регионального минфина.

Объем расходов областного бюджета на 2024 год составляет 142,8 млрд рублей, из них 13,8 млрд рублей – целевые средства федерального бюджета. Важнейшим приоритетом сформированного бюджета остаются социальные расходы. Почти 60% расходов или более 84 млрд рублей предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт.

Наибольший объём социально ориентированных расходов традиционно направлен на образование. В 2024 году он составит 31,4 млрд рублей. По-прежнему крупнейшей статьей расходов остаётся обеспечение образовательной деятельности в муниципалитетах, на которое предусмотрено более 18,8 млрд рублей. Почти 3 млрд рублей будет направлено на строительство и капитальный ремонт школ области.

На здравоохранение в регионе в предстоящем году запланировано более 20,8 млрд рублей, из них почти 9 млрд рублей на обеспечение обязательного медицинского страхования, около 1 млрд рублей – на модернизацию первичного звена в системе здравоохранения.

Расходы в сфере социального обеспечения в бюджете составят 23,1 млрд рублей, в том числе на поддержку семей с детьми будет направлено 4,3 млрд рублей, на социальную поддержку граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг – 4,8 млрд рублей.

На мероприятия по обеспечению комфортных условий проживания населения региона в областном бюджете в 2024 году запланировано более 15,5 млрд рублей. Аналогичный объем средств предусмотрен на развитие региональной транспортной системы. Будет продолжена работа по повышению транспортной доступности лечебных учреждений для населения Заполярья, в 2024 году добавится новый маршрут Умба – Кандалакша – Мурманск.

На поддержку муниципальных образований региона для обеспечения их сбалансированности будет направлено 9,2 млрд рублей. Общий объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 2024 году составит 42,4 млрд рублей.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, в ходе заседания первый заместитель губернатора Оксана Демченко обратила внимание участников на необходимость реализации мер, направленных на эффективное расходование бюджетных средств. Среди них своевременное заключение главными распорядителями средств бюджета соглашений с федеральными органами власти и муниципальными образованиями, а также использование экономии средств по мероприятиям государственных программ Мурманской области в соответствии с положениями об особенностях исполнения закона об областном бюджете.

«С начала года квартал мы будем еженедельно рассматривать статус контрактования. Поэтому давайте будем готовы к этому заранее. Важно, чтобы каждый рубль был эффективно и рационально использован», — сказала Оксана Демченко. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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