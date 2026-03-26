На заседании правительства обсудили планы благоустройства общественных территорий города Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, заседание правительства 24 марта было посвящено работам по формированию комфортной городской среды в городе Мурманске.

На мероприятии обсудили преображение исторического центра, а также затронули благоустройство других частей города. В регионе планируется приступить к реконструкции памятника Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Это будет капитальная реставрация памятника, открытого в октябре 1974 года. Проект предполагает обновление конструкций с сохранением его исторического облика. Масштабные работы планируется начать в 2027 году.

«Одним из больших событий становится строительство первого кафедрального собора по улице Буркова. Собор станет новым ключевым объектом притяжения регионального масштаба. Храмовый комплекс будет включать в себя современные функции: музейные пространства, кафе-трапезную, функциональные общественные пространства. Собор и пространство вокруг него станут новым центром общественной жизни города и важно интегрировать проект в систему городских сценариев и маршрутов», - отметил глава города Мурманска Иван Лебедев.

Для связки территории мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны с городскими пространствами на Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды подаётся участок тропы «Семь озёр» от памятника Ждущей до Семёновского озера. Маршрут тропы был разработан в рамках мастер-плана и представляет собой 24-километровый прогулочно-рекреационный маршрут, который свяжет семь городских озёр. Благоустройство территории тропы логически продолжится обустройством функциональных пространств вокруг Семёновского озера, к которому также планируется приступить в 2027 году.

Также продолжится поэтапная реконструкция привокзальной площади и развитие территории морского вокзала. Здесь будет применяться современный подход соучаствующего проектирования — с вовлечением жителей, бизнеса, креативных индустрий и экспертов. Уже проведены стратегические сессии, собраны предложения, определены приоритеты. Это даёт качественно иной уровень решений.

Не менее важным является проект парка в Долине Уюта. Это пространство является одним из самых востребованных прогулочных мест города и учитывает сложившуюся экосистему. Его реализация станет примером развития устойчивой инфраструктуры в городе-герое Мурманск за счет средств застройщика.

В том числе в рамках заседания правительства анонсировали фестиваль паблик-арта «Рост», посвящённый в этом году 110-летию Мурманска. За 5 лет проведения фестиваля создано уже 69 монументальных оформлений в разных районах города. В 2025 году в рамках фестиваля были созданы 14 новых точек притяжения. В 2026 году планируется развитие фестиваля с расширением форматов и усилением исследовательской составляющей в сотрудничестве с краеведческим музеем. В фестивале планируется создание 13 точек притяжения в рамках городского центра.