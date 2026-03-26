«Горячая линия» по защите граждан от неправомерных действий коллекторовВ Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.03.26 11:00

На заседании правительства обсудили планы благоустройства общественных территорий города Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, заседание правительства 24 марта было посвящено работам по формированию комфортной городской среды в городе Мурманске.

На мероприятии обсудили преображение исторического центра, а также затронули благоустройство других частей города.   В регионе планируется приступить к реконструкции памятника Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Это будет капитальная реставрация памятника, открытого в октябре 1974 года. Проект предполагает обновление конструкций с сохранением его исторического облика. Масштабные работы планируется начать в 2027 году. 

«Одним из больших событий становится строительство первого кафедрального собора по улице Буркова. Собор станет новым ключевым объектом притяжения регионального масштаба. Храмовый комплекс будет включать в себя современные функции: музейные пространства, кафе-трапезную, функциональные общественные пространства. Собор и пространство вокруг него станут новым центром общественной жизни города и важно интегрировать проект в систему городских сценариев и маршрутов», - отметил глава города Мурманска Иван Лебедев.  

Для связки территории мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны с городскими пространствами на Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды подаётся участок тропы «Семь озёр» от памятника Ждущей до Семёновского озера. Маршрут тропы был разработан в рамках мастер-плана и представляет собой 24-километровый прогулочно-рекреационный маршрут, который свяжет семь городских озёр. Благоустройство территории тропы логически продолжится обустройством функциональных пространств вокруг Семёновского озера, к которому также планируется приступить в 2027 году. 

Также продолжится поэтапная реконструкция привокзальной площади и развитие территории морского вокзала. Здесь будет применяться современный подход соучаствующего проектирования — с вовлечением жителей, бизнеса, креативных индустрий и экспертов. Уже проведены стратегические сессии, собраны предложения, определены приоритеты. Это даёт качественно иной уровень решений. 

Не менее важным является проект парка в Долине Уюта. Это пространство является одним из самых востребованных прогулочных мест города и учитывает сложившуюся экосистему. Его реализация станет примером развития устойчивой инфраструктуры в городе-герое Мурманск за счет средств застройщика.

В том числе в рамках заседания правительства анонсировали фестиваль паблик-арта «Рост», посвящённый в этом году 110-летию Мурманска. За 5 лет проведения фестиваля создано уже 69 монументальных оформлений в разных районах города. В 2025 году в рамках фестиваля были созданы 14 новых точек притяжения. В 2026 году планируется развитие фестиваля с расширением форматов и усилением исследовательской составляющей в сотрудничестве с краеведческим музеем. В фестивале планируется создание 13 точек притяжения в рамках городского центра.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»