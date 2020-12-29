На заседании правительства обсудили реализацию стратегии развития Арктической зоны

Остановка миграционного оттока населения, повышение качества жизни, ускорение экономического роста и повышение инвестиций – задачи, закрепленные в стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Как отметил губернатор Андрей Чибис, в 2020 году, несмотря на все сложности, Мурманская область ни на день не остановилась в продвижении региона как флагмана арктической повестки. О реализации Указа Президента в Мурманской области на заседании правительства доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Был принят ещё один ключевой документ – единый План реализации основ госполитики и стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, согласно которому общий объём финансирования госпрограммы развития Арктики до 2024 года составит 19,5 млрд рублей. Из них на создание инфраструктуры под новые производства пойдёт 13 млрд рублей, – пояснила вице-губернатор. – Среди ключевых направлений экономическое и социальное развитие, повышение комфортности жизни, обеспечение граждан жильём».

В Стратегии развития Арктики и в едином плане мероприятий учтены все ключевые точки роста Мурманской области. В том числе предусмотрено развитие порта Мурманск.

«Компания «Русатом Карго» совместно с правительством Мурманской области прорабатывает реализацию проекта «Северный морской транзитный коридор» по морским грузоперевозкам между Европой и Восточной Азией через Северный морской путь, – отметила Ольга Кузнецова. – Также завершается проектирование терминала по перевалке минеральных удобрений. Инвестор планирует начать строительство в следующем году. Ещё один проект – терминал «Ударник» в Минькино, целью которого является развитие контейнерных морских перевозок по Северному морскому пути. Проект стал резидентом ТОР «Столица Арктики», уже началось проектирование», – доложила вице-губернатор.

Совместно с Минвостокразвития России и рядом компаний группы «Газпром» осуществляется проработка проекта создания базы берегового обеспечения шельфовых проектов, модернизация транспортной сети региона в рамках проекта комплексной модернизации Мурманского транспортного узла, ведется работа по реконструкции аэропорта Мурманск. Сформировать новую отрасль для экономики региона позволит создание и развитие центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

«В Мурманской области создается центр, не имеющий аналогов в Российской Федерации, главным приоритетом которого является локализация в России технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа», – пояснила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, единый план также предусматривает разработку стратегии развития арктического туризма в России, развитие круизного туризма, строительство круизных судов, а также развитие туристско-рекреационных кластеров. Большое внимание в документе уделено вопросам экологии и охраны окружающей среды.