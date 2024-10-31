На заседании правительства обсудили вопросы реализации ключевых инвестиционных проектов в Мурманской области

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание регионального правительства. Главной повесткой очередного заседания стало обсуждение хода реализации ключевых инвестиционных проектов Мурманской области.

«Экономика – фундамент, на котором строится и развивается Мурманская область. Она определяет ключевые направления развития в социальной сфере, способствует появлению новых рабочих мест для жителей региона. Мурманская область продолжает оставаться стратегически важным регионом не только для Арктической зоны РФ, но и для всей страны. Несмотря на постоянно растущее санкционное давление, мы уделяем экономическому развитию нашего региона пристальное внимание. Вместе с нашими партнёрами, инвесторами, а также правительством РФ мы оперативно реагируем на новые вызовы, сохраняем рабочий темп и создаём условия для того, чтобы развивались уже запущенные проекты, а также появлялись новые», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что экономика Мурманской области демонстрирует стабильный рост – за последние пять лет объём инвестиций составил более 1,2 трлн рублей.

«В 2024 году объём средств, вложенных в реализацию инвестиционных проектов, уже достиг 98,7 млрд рублей. Это более чем на 7 процентов выше по сравнению с прошлым годом. Средняя заработная плата в области превышает 110 тысяч рублей, что выводит нас в топ-10 регионов России по уровню доходов. Мы продолжаем привлекать в регион новых инвесторов, чтобы сохранить уровень его бюджетной обеспеченности. Очевидно, что санкции требуют от нас гораздо больше усилий, и мы наращиваем этот темп – в части эффективности расходов, увеличения доходной базы и реализации новых инвестиционных проектов», – сказал глава региона.

В Мурманской области продолжают работать два льготных преференциальных режима: Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) и ТОР «Столица Арктики», которые были запущены в 2020 году при поддержке Президента России Владимира Путина.

«Мурманская область уверенно лидирует по количеству резидентов АЗРФ – их число уже превысило 280, а общий объём инвестиций составил более 226 млрд рублей. Резидентами создано более 5,7 тысячи рабочих мест, что особенно важно в текущих непростых для страны условиях. Также напомню, что за пять лет в Мурманской области всего создано более 8,5 тысячи новых рабочих мест для северян», – отметил Андрей Чибис.

Говоря о ключевых инвестиционных проектах Мурманской области, глава региона назвал в числе первых Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Также важным проектом остаётся Мурманский транспортный узел, включающий строительство современного угольного терминала «Лавна» и развитие железнодорожной инфраструктуры. Как отметил глава региона, этот проект создаёт базу для увеличения грузооборота через Северный морской путь – стратегически важным проектом для всей Арктической зоны России.

Проект по газификации Мурманской области в условиях санкционного давления не только позволит решить проблему мазутозависимости, но и даст старт новым инвестиционным проектам. Андрей Чибис отмети, что сейчас ведутся работы по проектированию газопровода и разработке программы газоснабжения, которая учтёт потребности всех категорий потребителей.

Проект освоения Колмозерского месторождения лития, который также запущен в Мурманской области, – ещё одно важное направление по созданию технологического суверенитета России.

«Реализация этого проекта позволит нашей стране войти в тройку мировых лидеров по запасам лития. Уже завершены геологоразведочные работы, ведется работа по размещению производства литийсодержащей продукции на территории региона. Она станет основой для высокотехнологичного производства литий-ионных батарей. С учётом принятых решений в Мончегорске будет запущено производству, аналогов которому нет во всей стране», – сообщил глава региона.

Важным элементом экономического развития в условиях санкций стало расширение сотрудничества с Республикой Беларусь – уже подписано соглашение о строительстве многофункционального комплекса для перевалки грузов.

«Кроме того, в сотрудничестве с Республикой Беларусь уже открыт учебный центр «БЕЛАЗ» для подготовки специалистов по эксплуатации карьерной техники. В ноябре будем открывать ремонтно-сервисный центр БЕЛАЗа, который станет важным шагом в укреплении промышленного потенциала региона – инвестиционные партнёры будут получать современную технику, которая позволит им развиваться эффективно и успешно», – сказал глава региона.

Также в рамках развития инфраструктуры Арктической зоны особое внимание уделяется развитию судоремонтной отрасли. Например, начата реализация проекта по созданию судоремонтного предприятия кластерного типа. Он будет способствовать развитию судоходства на Северном морском пути, а также станет одним из важнейших элементов модернизации порта Мурманск.

Кроме того, Андрей Чибис отметил, что одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики в Мурманской области также остаётся туризм. За последние 4 года при поддержке правительства реализовано 135 туристических проектов на сумму 400 млн рублей.

«Например, реализуются проекты по модернизации горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» в Кировске, за что отдельное спасибо нашему партнёру – компании «ФосАгро», которая инвестирует в инфраструктуру. Летом мы вместе запустили новую канатную дорогу, а также продолжаем работать над развитием самого города. Также продолжается работа по созданию глэмпингов на полуостровах Средний и Рыбачий, строительству новых гостиничных комплексов в Териберке и Мурманске», – сказал Андрей Чибис.

В завершение вступительной речи Андрей Чибис отметил, что в условиях санкций необходимо внимательно следить за изменениями, которые происходят в экономической сфере и своевременно реагировать на любые вызовы. Это задача, которая стоит перед всеми органами исполнительной власти в регионе.

«Да, работать в условиях растущего санкционного давления непросто. Но мы будем делать всё, чтобы наша экономика уверенно развивалась. Прошу внимательно следить за происходящими изменениями – и профильные ведомства, и муниципальные власти. Перед нами стоит задача двигать экономику вперед, выполнять социальные обязательства, обеспечивать рост доходов бюджета и людей», – подытожил глава региона.

Подробнее о ходе реализации ключевых инвестиционных проектов региона доложила глава министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/