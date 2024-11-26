На заседании правительства Оксана Демченко доложила о комплексной программе повышения эффективности бюджетных расходов

Вчера состоялось заседание правительства Мурманской области, ключевыми темами которого стали – оценка эффективности муниципалитетов за 2023 год и разработка комплексной программы повышения эффективности бюджетных расходов в регионе. Открывая заседание, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в текущих условиях важно рачительно подходить к трате средств областного бюджета.

«Все прекрасно понимают, что эта тема назревала уже давно. С учётом текущих экономических факторов в виде беспрецедентного санкционного давления, которое серьёзно сказалось на налоговой отдаче наших крупнейших предприятий, коллегами из Минфина, комитета государственного и финансового контроля, всеми министерствами и муниципалитетами был проведён детальный анализ к тратам и более бережливому труду», – сказал Андрей Чибис, отметив, что эта работа была проведена во взаимодействии с Министерством финансов РФ.

По словам губернатора, главная задача, которую ставили перед собой региональные министерства и муниципальные образования – это повышение эффективности бюджетных расходов. При этом особое внимание было уделено сохранению финансирования приоритетных проектов и реализуемых в регионе социально значимых программ.

«Коллеги, важно повышать эффективность не только бюджета для того, чтобы средства, которые будут высвобождаться, направлялись на развитие материально-технической базы, ремонты и другие важные потребности, но и для того, чтобы обеспечить рост качества предоставляемых услуг и оказываемой помощи по различным направлениям», – обратил внимание участников заседания губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что соответствующие процессы по повышению эффектности проводятся в структуре правительства Мурманской области.

О комплексной программе роста эффективности бюджетных расходов подробно доложила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

Повышения эффективности планируется достичь главным образом за счёт уменьшения количества юридических лиц, что означает сокращение расходов на содержание административно-управленческого персонала. Например, в сфере образования количество юридических лиц сократиться с 369 до 197, в сфере культуры с 42 до 19, в спорте – с 34 до 20.

«Мы говорим об уменьшении именно числа администраторов, а не о таких ценных кадрах как врачи, учителя. Поэтому объёмы услуг сохранятся, а их качество даже повысится», — сказала Оксана Демченко.

Будут укрупнены сады и школы, а в некоторых муниципалитетах создадут единые образовательные комплексы. Это позволит повысить укомплектованность групп и классов, сократить кадровый дефицит. Как отметила Оксана Демченко, сейчас часть учреждений недозагружена, при этом местные бюджеты несут бремя по содержанию имущества.

За счёт создания укрупненных медицинских учреждений и централизации лечебно-диагностических служб повыситься доступность медицинской помощи.

«Когда медицинская помощь оказывается в одном учреждении, пациенту гораздо проще её получить, потому что это единая база, общий подход к маршрутизации пациентов, взаимозаменяемость специалистов во время отпусков», — отметила Оксана Демченко.

Объединение библиотек в единую систему позволит обеспечить более широкий доступ к книжному фонду, повысить эффективность работы библиотек и качество обслуживания. Создание единых спортивных учреждений позволит повысить эффективность использования имущественных комплексов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/