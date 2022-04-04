На заседании президиума штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области согласовано заключение контрактов о ремонте дорог регионального значения

Очередное заседание президиума регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики губернатор Андрей Чибис провёл, находясь 1 апреля в рабочей поездке в ЗАТО г.Североморск. Заседание было посвящено предстоящему масштабному ремонту областных автомобильных дорог.

Меры, принятые правительством Российской Федерации в условиях санкционного давления на нашу страну, предусматривают в том числе возможность заключения договоров с единственным поставщиком.

«Дорожные контракты - одни из самых важных, к ним всегда приковано пристальное внимание общества. Возможность заключать договоры с единственным поставщиком позволит избежать недобросовестной конкурентной борьбы, воспользоваться услугами уже проверенных подрядчиков», - отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам заседания штаба в рамках национального приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» было согласовано заключение контрактов о ремонте дорог регионального значения с тремя подрядчиками.

«Несмотря на то, что эти компании положительно зарекомендовали себя в прошлых дорожных сезонах, принципиально важно контролировать процесс самым серьёзным образом», - подчеркнул глава региона.