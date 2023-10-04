На заседании рабочей группы при комиссии Госсовета РФ обсудили подходы и критерии по формированию перечня опорных населённых пунктов АЗРФ

В Москве в Минвостокразвития вчера состоялось заседание рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Основные вопросы повестки – подходы и критерии по формированию перечня опорных населённых пунктов АЗРФ.

Ранее поручение по формированию перечня было дано Президентом России Владимиром Путиным.

«Это крайне ответственная работа. Каждый населённый пункт РФ – бесценен и важен. Однако приоритизация важна, но она должна быть абсолютно прозрачной. Арктическая зона РФ – гигантская территория, здесь развивается Северный морской путь, реализуются инвестиционные проекты, которые оказывают влияние на весь мировой рынок. Кроме того, это щит и меч нашей Родины. С учётом этих аспектов мы должны выделить опорные пункты именно в контексте обеспечения всех этих задач», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Глава Минвостокразвития отметил, что подобная работа уже ведётся на Дальнем Востоке – с привлечением профессиональных экспертов, жителей создаются мастер-планы. Ранее при рабочей группе был создан экспертный совет, который подготовил предложения по определению подходов и критериев по определению опорных населённых пунктов в АЗРФ.

Отдельно Алексей Чекунков поблагодарил Андрея Чибиса за проактивную позицию в вопросах развитии Арктики и исполнение поручений Президента РФ, определение опорных пунктов и создание мастер-планов.

«Наша группа работает меньше года. Но благодаря совместной работе, темы, которые мы поднимали, получили поддержку. Одна из них – реновация ЗАТО. Ранее мы обсуждали её на совещании с Президентом России Владимиром Путиным в рамках его визита в Мурманскую область. Сегодня на парламентских слушаниях глава Минфина РФ Антон Силуанов обозначил, что 10 млрд рублей из федерального бюджета направят ежегодно в ближайшие три года на поддержку ЗАТО в Арктической зоне. Это радикальный скачок. Темы льготной ипотеки и опорных городов также поддержаны и есть советующие решения», – подчеркнул губернатор.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко акцентировал, что для развития Арктики важны и те опорные пункты, которые расположены вне агломераций и могут стать центрами притяжения для прилегающих территорий.

«Опорные пункты – важный элемент экономической системы Арктики. Их развитие должно осуществляться на плановой и системной основе. Необходимо разработать меры государственной поддержки. Мастер-планы необходимо готовить на основе социально-экономического и пространственного анализа территории и системной работе с бизнесом и населением. Также необходимо подумать об их реновации. Важно привлекать компании, которые ведут свою деятельность в Арктике», – заключил он.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, определить перечень опорных населённых пунктов АЗ РФ планируется в срок до 1 ноября 2023 года. В дальнейшем формировать меры поддержки и рассматривать разработанные мастер-планы будет штаб по вопросам развития городов и иных населённых пунктов АЗ РФ, его совместно с Алексеем Чекунковым возглавит Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru