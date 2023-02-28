На заседании регионального парламента 28 февраля депутаты рассмотрели порядка двадцати вопросов

- Сегодня первое в этом году заседание Думы, - отметил председатель областной Думы Сергей Дубовой. - Впереди у депутатов насыщенная работа по самым различным направлениям законодательства. И она уже началась. Прошли заседания профильных комитетов, на которых обсуждались как региональные, так и федеральные законопроекты.

В их числе - изменения в статью 4 закона Мурманской области «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников». Корректировка продляет до 31 декабря 2026 года действие закона, который даёт право врачам-специалистам и фельдшерам скорой медицинской помощи на получение единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Отмечалась социальная значимость закона и высокая заинтересованность медицинских работников в его реализации. Депутаты приняли проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Региональные парламентарии одобрили в третьем чтении изменения в законы Мурманской области о государственной гражданской службе и о муниципальной службе. Корректировка вносится в развитие федерального законодательства и предусматривает запреты и ограничения для лиц, признанных иноагентами.

В частности, в отношении таких лиц могут приниматься решения о расторжении контрактов, а также вводятся запреты и ограничения при приеме их на работу на государственную или муниципальную службу.

Заседание Думы планируется продолжить 6 марта.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27148/