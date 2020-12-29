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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.20 14:45

На заседании регионального правительства подведены предварительные итоги реализации в регионе нацпроекта «Жильё и городская среда»

Сегодня на заседании правительства Мурманской области подведены предварительные итоги реализации приоритетного национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе в 2020 году.

Объём работ был запланирован большой. В этом году завершены работы по благоустройству 16 общественных пространств в 10 муниципальных образованиях Мурманской области, в том числе 2 проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству в малых городах и исторических поселениях. Это благоустройство досуговой зоны по улице Поморской в городе Кола и улицы Набережной в городе Мончегорске.

Кроме того, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 27 муниципалитетах благоустроены дворовые территории 240 многоквартирных домов. Таким образом, удалось повысить качество жизни 35 тысяч жителей Кольского Заполярья. На эти цели было предусмотрено больше 591 миллиона рублей. Из них 434 миллиона – средства из областного бюджета.

В 22 муниципальных образованиях Мурманской области установлены 49 игровых комплексов.

Плановый показатель по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды перевыполнен на 124%.

Региональное Министерство градостроительства и благоустройства совместно с АНО «Центр городского развития Мурманской области» реализовали проект по приобретению и монтажу новой праздничной новогодней иллюминации на площади Пять Углов, в Центральном сквере и площади у морского вокзала в Мурманске. 

«Я получаю очень много положительных, добрых отзывов от северян о том, как в этом году украшен центр Мурманска. Проделана хорошая работа. Видно, что работала команда, спасибо минграду за это. В следующем году мы эту работу продолжим, причем спроецируем ее не только на областной центр, но и на другие муниципалитеты», – сказал глава региона Андрей Чибис.

В 2021 году в Мурманской области будут реализованы 8 проектов – победителей и 3 проекта – финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству в малых городах и исторических поселениях, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

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