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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 15:30

На заседании регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения обсудили меры по профилактике правонарушений на энергообъектах

Под председательством и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алены Кузнецовой состоялось заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения (ШОБЭС). Основной вопрос повестки – обеспечение безопасности инфраструктуры, а также организация работы по информированию населения о недопустимости подобных действий, разъяснению последствий.

В мероприятии приняли участие представители министерств региональной безопасности и информационной политики, управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, администраций муниципальных образований, руководители субъектов электроэнергетики.

«В России фиксируется тревожная тенденция увеличения случаев попыток проникновения злоумышленников на энергообъекты. Наша задача состоит не только в выработке эффективных механизмов противодействия таким угрозам, но и в максимально активном информировании граждан о возможных последствиях. Важно понимать, что подобные действия несут серьёзные риски для жизни и здоровья самих нарушителей, уголовно преследуются, создают потенциальную опасность массовых отключений электричества и крупных экономических потерь», – подчеркнула Алена Кузнецова.

Напоминаем, за совершение подобных деяний предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Если вы стали свидетелем противоправных действий на энергообъектах, либо вам стали известны факты о склонении, либо вовлечении людей в совершение террористических актов, незамедлительно позвоните по телефонам УФСБ России по Мурманской области по номерам: 8(8152) 45-40-76, 8(8152) 47-43-43, по телефону доверия ФСБ России 8(495) 224-2222 или 112 (круглосуточно).

 

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