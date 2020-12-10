На заседании руководящего состава гражданской обороны и Мурманской территориальной подсистемы РСЧС подвели итоги работы за год

Губернатор Андрей Чибис провел сбор руководящего состава гражданской обороны и Мурманской территориальной подсистемы РСЧС. На заседании в региональном правительстве подвели итоги работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В 2020 году серьёзным вызовом стала новая коронавирусная инфекция. На начальном этапе был зафиксирован всплеск заболеваемости в Белокаменке. Критического сценария, как отметил глава региона, удалось избежать благодаря своевременно принятым мерам, четкой работе медиков и правоохранительных органов, оперативного штаба, Роспотребнадзора и компании «НОВАТЭК». Слаженные действия всей команды позволили оперативно подготовить региональную систему здравоохранения к дальнейшей борьбе с инфекцией.

Помимо пандемии в уходящем году в регионе произошло еще две чрезвычайные ситуации – подтопление дачного товарищества «Кильдинское» и крушение железнодорожного моста через реку Кола. Но, по мнению губернатора, реагирование ответственных служб было стремительным и, главное, эффективным.

«В этот тяжелейший год вся команда справилась со своими профессиональными задачами. Все сделано и делается для того, чтобы очень четко отрабатывать любые кризисные ситуации. Наша задача использовать современные алгоритмы, опыт коллег, научиться быть еще сильнее и постараться минимизировать возникновение подобного рода ситуаций. Для этого начал работу Центр управления регионом, где поэтапно внедряются информационные системы. Это позволит в дальнейшем получать больше данных по самым острым отраслям жизнедеятельности, видеть риски и быстрее принимать решения. Спасибо за работу, коллеги!», – подводя итоги года, подчеркнул руководитель области.

Начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров привел положительную статистику. Так, впервые за десять лет на 17,5% снизилось число пожаров, на 36% – гибели в них людей.

«Как бы это не звучало, но такие цифры – положительное следствие от пандемии. Продолжительный период времени, особенно в пожароопасные месяцы – апрель и май, люди находились дома, поэтому пожаров удалось избежать. Кроме того, пожаров стало меньше в административных зданиях, производственных помещениях, образовательных и досуговых учреждениях. На рекордные 38% снизилось количество происшествий в системе ЖКХ. За последние пять лет таких показателей мы не видели», – сказал Руслан Назаров.

Северянам, отличившимся в деле обеспечения безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по сложившейся традиции губернатор вручил высокие награды.

Указом Президента почётное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» присвоено начальнику караула 51 пожарной части по охране города Заполярный Илье Миттоеву. «За доблестную службу в Заполярье» Почетных знаков Губернатора Мурманской области удостоены начальник службы пожаротушения ФПС Владимир Мартышенко, заместитель начальника 7 пожарно-спасательной части Сергей Украинов, старшина Специального управления ФПС №48 МЧС России Роман Кузнецов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за высокий профессионализм, ответственность и значительный вклад в работу Межведомственного оперативного штаба Андрей Чибис вручил благодарности губернатора коллективу ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области». Региональной наградой отмечены инженер Специального управления ФПС № 48 МЧС России Нина Мартьянова и командир отделения 20 пожарной части по охране г. Кола Олег Можнем.

За эффективную работу в ликвидации ЧС, связанной с распространением COVID-19, руководитель областного ГУ МЧС Руслан Назаров вручил ведомственные награды.