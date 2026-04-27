27.04.26 19:30

На заседании рыбхозсовета обсудили перспективы развития рыбного порта и аквакультуры в Мурманской области

27 апреля губернатор Андрей Чибис провёл заседание Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области. На площадке Мурманского морского рыбного порта собрались представители регионального правительства, отраслевой науки, рыбопромышленных ассоциаций и ведущих предприятий рыбной отрасли. Участники обсудили перспективы развития рыбного порта, аквакультуры, а также дополнительные меры поддержки.

«Несмотря на все трудности, рыбная промышленность остаётся надёжной опорой для нашего региона, стабильно приносит поступления в бюджет. Это, конечно, заслуга наших рыбаков, которые в крайне сложных условиях ежедневно работают на благо региона. Чтобы отрасль жила, важно вместе анализировать ситуацию, консолидировано поднимать ключевые вопросы и вырабатывать общую позицию для федерального центра, чтобы инициировать корректную актуализацию законодательных норм. Благодарю всех коллег за эту работу», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что вопросы, которые поднимают на совете, далее прорабатываются в рамках комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика» с целью принятия соответствующих решений на федеральном уровне.

«Мы не оставляем инициативы и идеи на уровне разговоров, а продвигаем решения на федеральном уровне. Недавно Госдумой был принят закон, разрешающий переработку печени трески на бортах прибрежных судов. И мы провели огромную работу, чтобы нашу инициативу поддержали. Сейчас у нас в работе есть несколько важнейших вопросов. Их я также поднимал на заседании Росрыболоства с участием вице-премьера Правительства Дмитрия Николаевича Патрушева, все они находятся на рассмотрении в федеральных ведомствах», – напомнил Андрей Чибис.

В их числе глава региона назвал внесение поправок в законодательство для экспорта продукции, переработанной на рыбзаводах прибрежных регионов; недопущение запрета на заход в морские порты рыболовным судам старше 40 лет, для них это нормальный срок службы; увеличение срока на квоты для инвестиционных проектов с 15 до 20 лет: это даст возможности бизнесу вкладываться в новые суда и береговые заводы.

В рамках заседания обсудили проект реновации Мурманского морского рыбного порта, который включён в долгосрочный план развития Мурманской агломерации. Как отметил генеральный директор порта Андрей Бородин, уже реализуется инвестиционный проект по созданию крупного логистического комплекса, а на территории района порта Угольная база планируется создание судоремонтного предприятия кластерного типа.

«С 2023 года порт перешёл в государственную собственность. Мы вернули большое количество ранее выведенных активов, в том числе грузовой район Нефтебаза, включая железнодорожную станцию Новорыбная, холодильники, склады, административные здания. Порт вновь становится комплексным терминалом, который способен выполнять государственные задачи по обслуживанию рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна. В последние два года проведено масштабное обновление перегрузочной техники, приобретены новые краны, осваиваются новые направления – железнодорожные перевозки крупнотоннажными рефрижераторными контейнерами, на что портом получено бессрочное разрешение, транспортно-экспедиторское обслуживание грузов, которые перегружаются в порту. Порт финансово устойчив: растет выручка, объем налоговых отчислений. Стратегия развития утверждена до 2030 года», – отметил Андрей Бородин.

Как сообщил гендиректор порта, в рамках стратегии развития реализуется ряд инвестпроектов. В том числе создание крупного логистического комплекса на территории Южного района – будет построен новый холодильник мощностью 25 тысяч тонн единовременного хранения рыбопродукции, контейнерная площадка на 400 рефрижераторных контейнеров и фабрика по передержке краба. Совместно с ГТЛК и правительством Мурманской области планируется к реализации крайне важный проект строительства судоремонтного комплекса на Угольной базе.

«Спасибо губернатору и правительству региона за проведение рыбхозсовета, за то внимание, которое уделяется рыбохозяйственной отрасли, Мурманскому морскому рыбному порту, в частности. Уверен, мы и далее будем развиваться достойно, в соответствии с задачами, возложенными государством», – сказал Андрей Бородин.

Отдельное внимание в ходе заседания уделили вопросу развития аквакультуры. Заместитель генерального директора ООО «Русский лосось» по основной деятельности Ольга Иваницкая рассказала о приоритетных инвестиционных проектах, реализуемых компанией – резидентом АЗРФ. В их числе – фабрика по убою и переработке атлантического лосося, введенная в эксплуатацию в 2024 году, а также смолтовый завод, который начали проектировать в 2025 году. Также был представлен перечень предложений в сфере продовольственной безопасности страны, в том числе участники обсудили актуализацию перечня рисков в договорах страхования аквакультуры, усовершенствование подходов к апробации и внедрению российских вакцин и поддержку отечественных НИИ для их разработки, субсидирование рыбоводных хозяйств Мурманской области.

«Хочу сказать спасибо всем, кто работает в рыбной отрасли за идеи, предложения, инициативы и обратную связь. Мы хотим, чтобы сфера развивалась, даже несмотря на все сложности сегодняшнего дня, и будем прикладывать для этого все усилия», – сказал губернатор в заключение.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, до начала заседания губернатор вручил благодарности и благодарственные письма отличившимся сотрудникам ММРП. Также участники заседания почтили минутой молчания память Вячеслава Рукши – заместителя генерального директора Росатома, много лет возглавлявшего атомный ледокольный флот России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566713/#&gid=1&pid=7

