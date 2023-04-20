На заседании спортивного комитета Северного флота принято решение о создании Федерации страйкбола Мурманской области

На заседании спортивного комитета Северного флота рассмотрена инициатива о создании федерации страйкбола Мурманской области при поддержке командования Северного флота.

Было принято решение о создании страйкбола (региональной общественной организации или регионального отделения общероссийской Федерации страйкбола по Мурманской области). В настоящее время такой федерации в Мурманской области нет, притом, что в более чем в ста клубах и общественных организациях состоит свыше 3 тысяч участников, увлекающихся страйкболом.

Военные обсудили планы по созданию команд от Северного флота преимущественно из личного состава разведывательных подразделений, подразделений специального назначения, приглашение команд от других государственных силовых структур (МВД, ФСБ), приняли решение о проведении рекогносцировки местности для размещения учебно-материальной базы по страйкболу, заслушали предложения по возможности централизованных закупок специального вооружения и обмундирования для занятия страйкболом.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также обсуждались вопросы организации взаимодействия с Федерацией страйкбола России.

Страйкбол – это командная военно-тактическая игра, в которой для поражения оппонента используется пневматическое оружие, стреляющее пластиковыми шариками. Смысл игры - коллективный отдых на лоне природы, нейтрализация негативных эмоций и агрессивных устремлений, радость взаимного общения с единомышленниками. В последнее время многие любители этого вида спорта отмечают его патриотическую направленность, воспитание и подготовку молодежи для службы в армии, позволяет развивать тактические и командирские навыки у молодых людей в игровой форме.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12464705@egNews