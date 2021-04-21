На заседании техсовета при региональном Минстрое обсудили вопросы стойкости фасадов после ремонта и предупреждения образования наледи на крышах МКД

Состоялось первое заседание возобновленного технического совета при Министерстве строительства Мурманской области под председательством вице-губернатора и главы регионального ведомства Владислава Сандурского.

«Мы делаем большой акцент на оптимизацию процессов для ускорения строительства. Важно не просто на уровне министерства вырабатывать какие-то решения, но анализировать проблемные вопросы и слышать мнение коллег. Поэтому я принял решение воссоздать технический совет, который в 2018 году, по сути, прекратил работу. Совместно с представителями научного сообщества, профильных ведомств, строителей и проектировщиков будем рассматривать новые технологии и опыт других регионов с целью их адаптации в наших условиях», – отметил Владислав Сандурский.

На первом заседании возрожденного после трёхлетнего забвения совета обсудили колористические и технические решения фасадов многоквартирных домов в регионе, а также систему по предупреждению образовании наледи на крышах.

«Мы уже изучили опыт коллег из Санкт-Петербурга по качественному ремонту фасадов, оттуда есть что почерпнуть. В ближайшее время техсовет примет решение, по какой технологии будем приводить в порядок «мокрые фасады» в Мурманской области, чтобы после капремонта они долгие годы оставались в хорошем состоянии», – подчеркнул генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Фёдор Денисов.

Следующее заседание запланировано в мае, сообщило Министерство строительства Мурманской области.