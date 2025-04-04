На заседаниях комитетов ПАСЗР депутаты активно рассматривают животрепещущие вопросы нашей жизни

В Государственном Совете Республики Коми и Законодательном собрании Вологодской области проходят заседания постоянных комитетов ПАСЗР по вопросам местного самоуправления и по социальной политике. В них принимают участие депутаты Мурманской областной Думы, а также законодатели Архангельской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

На заседании комитета ПАСЗР по социальной политике в Вологде, при участии председателя комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению Лены Лукичёвой, парламентарии обсудили особенности назначения пособия по безработице бывшим участникам СВО, предложение об исключении денежного довольствия участника специальной военной операции из расчёта среднедушевого дохода семьи, а также внесение изменений в федеральный закон «О ветеранах» в части установления статуса «дети войны» гражданам, являвшимся несовершеннолетними в годы Великой Отечественной войны.

В Сыктывкаре на заседании постоянного комитета по вопросам местного самоуправления, при участии депутата Мурманской областной Думы Юрия Шадрина, рассмотрены вопросы о реализации права законодательной инициативы органами МСУ, о расширении полномочий органов власти в сфере обороны, о возможности установления федеральным законодателем правового регулирования, предусматривающего создание специального реестра добровольцев (волонтёров). Также парламентарии обсудили предложения по уточнению антикоррупционного законодательства, развитию инициативного бюджетирования, поддержке территориального общественного самоуправления и изменению перечня видов административных наказаний.

Постоянные комитеты ПАСЗР поддержали ряд обращений к руководителям федеральных органов власти. В частности, по вопросу установления особенностей предоставления участникам специальной военной операции земельных участков в собственность бесплатно. Также парламентарии поддержали инициативу коллег Законодательного Собрания Вологодской области об исключении денежного довольствия участника СВО из расчёта среднедушевого дохода семьи. Сейчас такая норма действует только для семей мобилизованных бойцов. Для добровольцев и служащих по контракту денежное довольствие учитывается в общем доходе семьи, в связи с чем им отказывают в предоставлении определенных соцвыплат. Парламентарии предлагают установить единообразный подход для всех категорий участников СВО.

Озвученные на заседаниях обращения будут вынесены на обсуждение Конференции ПАСЗР, которая пройдёт в Архангельске.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32229/