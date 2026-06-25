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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.26 16:00

На завершающем заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва принят закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Сегодня состоялось завершающее седьмой созыв заседание Мурманской областной Думы, в котором приняли участие региональные парламентарии, представители органов исполнительной власти региона, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты области. Заседание вёл председатель Думы Сергей Дубовой.

Депутаты приняли в окончательной редакции ряд законов социального блока. В их числе – изменения в закон Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», внесенные по инициативе законодателей. Законопроектом устанавливаются новые категории граждан, имеющих право на социальную поддержку: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, супруги (не вступившие в повторный брак) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаками: «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Для них вводится дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей, также предусмотрена индексация её размера.

Принят закон, который направлен на поддержку работников здравоохранения. Врачам-специалистам и фельдшерам скорой медицинской помощи предоставлена возможность улучшить жилищные условия путем получения социальной выплаты при условии осуществления трудовой деятельности в медицинских организациях региона не менее 10 лет. В настоящее время срок реализации данных мероприятий установлен до 31 декабря 2026 года включительно, предлагается продлить его до 31 декабря 2029 года включительно.

Законодательно утверждено создание правового механизма предоставления на территории Мурманской области земельных участков в собственность бесплатно женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

Принят закон, который предусматривает обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристской индустрии.

Дума одобрила в окончательном виде закон о присвоении Оленьей Губе почётного звания Мурманской области «Населенный пункт морской доблести».

Подводя общий итог работы 7-го созыва, Сергей Дубовой отметил, что за пять лет работы проведено 48 заседаний парламента, принято 573 закона, состоялось более 550 заседаний комитетов, на которых было принято более трёх тысяч решений.

— За каждой из этих цифр – кропотливая работа депутатов, поиск компромиссов, стремление отстаивать интересы избирателей и работать на благо Кольского края. Дума была и остаётся настроена на решение ключевых задач нашего Арктического региона.

Глава регионального парламента поблагодарил депутатов за профессионализм, самоотдачу, весомый вклад в общее дело, а представителей исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, всех государственных структур – за плодотворное сотрудничество. Особую благодарность он выразил избирателям, доверие которых, поддержка и конструктивная критика были главным стимулом работы народных избранников.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34546/

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