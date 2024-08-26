На жалобы северян главы администрации города Мурманска стараются реагировать оперативно

По инициативе главы администрации города Мурманска еженедельно главами округов проводятся встречи с жителями.

Так, в минувший вторник глава Октябрьского округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова пообщались с жителями дома №68 по проспекту Ленина. Северяне пожаловались на санитарное состояние контейнерной площадки и подвального помещения. Ранее на встрече, состоявшейся возле лома №53 по проспекту Кирова, жители пожаловались на ямы во дворе. В этом году придомовая территория была включена в план по ямочному ремонту дворов в рамках плана «На Севере — жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Сейчас работы по этому адресу завершены, участок приведён в порядок.

На встрече возле дома №22 по улице Аскольдовцев с жителями пообщался глава Ленинского округа Андрей Костин. Темой разговора стало благоустройство дворовой территории. После встречи удалось оперативно восстановить канализационный люк и провести санитарную обрезку деревьев.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу встретился с жителями дома №224 по проспекту Кольскому. В числе вопросов — ремонт контейнерной площадки, демонтаж неиспользуемой стойки для выбивания ковров, покос травы на придомовой территории дома №16 по улице Капитана Копытова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28342&page=1