На железнодорожном мосту через реку Кола в тестовом режиме работает первый на сети цифровой двойник, который контролирует исправность конструкции

Инновационная разработка совместно с системой непрерывного мониторинга с максимальной точностью представляет в цифровом формате конфигурацию моста на протяжении его полного жизненного цикла и в режиме реального времени контролирует исправность и состояние конструкций искусственного сооружения с передачей информации в центр управления содержанием инфраструктуры.

Аппаратно-программный комплекс выполняет передачу данных от первичных датчиков и измерительных подсистем, расположенных на мосту, на сервер сбора и предварительной обработки данных, что позволяет дежурному диспетчеру оперативно принимать решение о необходимых работах на объекте.

Апробированная цифровая модель моста доказала свою эффективность и планируется к тиражированию на сети железных дорог.

Напомним, новый мост через реку Кола был запущен в эксплуатацию осенью 2020 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конструкция моста состоит из трёх пролётных строений: одного центрального длиной 111,2 метра и двух малых, длиной по 18,2 метра. Пролёты установлены на 4 железобетонные береговые опоры на фундаментах из 34 буронабивных свай. Полная длина моста 158,2 метра.

Фото: https://gov-murman.ru