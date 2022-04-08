На железнодорожной станции Новоград-Волынский уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе

«Группировка войск российских Вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населённый пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов. Преследуя отходящие подразделения 54-й механизированной бригады украинских войск, подразделения российских Вооруженных сил также блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение от националистов, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - За день в данном районе уничтожено до усиленной мотопехотной роты и танковый взвод украинских войск.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В течение дня, 7 апреля, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, два полевых склада боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 12 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолёта: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолётов, 95 вертолётов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники».

А в это время в интервью американскому телеканалу «Sky News» пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия во время специальной военной операции на Украине понесла значительные потери. «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — сказал официальный представитель Кремля, но не назвал их количество.

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