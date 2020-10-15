Наблюдать за строительством детского сада в Причальном можно будет в режиме онлайн

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и заместитель начальника Управления образования администрации Кольского района Александр Малов вчера побывали на месте стройки нового детского сада в микрорайоне Мурмашей Причальное.

Работы по возведению объекта ведутся в рамках реализации национального проекта «Демография». Реализация проекта осуществляться из средств федерального и областного бюджетов. На эти цели в 2020-2021 годах заложено более 112 миллионов рублей.

За основу взят проект недавно построенного детского сада Североморске, который считается одним из самых современных и благоустроенных в Заполярье. В Причальном работы выполняет ООО «Мурманская Строительная Кампания», заказчиком является МБДОУ № 16 села Тулома. Новенькое дошкольное учреждение станет его филиалом.

Площадь одноэтажного здания составляет почти 950 квадратных метров. В нем с легкостью можно разместить 75 ребят и 32 человека персонала. Работать будут четыре группы. Одна из них рассчитана на только что родившихся малышей, мамы которых хотят выйти из декрета и продолжить работать. Будет и группа круглосуточного пребывания.

Типовой проект ДОУ также предусматривает наличие автономного отопления, что особенно актуально в условиях севера. Электрические батареи позволят регулировать температурный режим в каждом помещении. Горячее водоснабжение будет осуществляться при помощи двух промышленных водонагревателей, которые расположат внутри здания.

Для организации сбалансированного питания в учреждении оборудуют пищеблок с цехами для хранения и готовки продуктов. Помимо этого проект предусматривает наличие в детском саду музыкально-физкультурного зала, медицинского блока с изолятором и процедурным кабинетом.

Немаловажной деталью является и то, что проект ДОУ изначально предусматривает наличие пандусов и других приспособлений для особых деток с ограниченными возможностями здоровья, а также соответствует всем современным нормам пожарной безопасности.

Работы в Причальном начались в июле этого года. На данный момент здание старого пожарного депо, на месте которого и появится детский сад, демонтировано. Площадка расширена, вырыто основание под фундамент. Сейчас ведется его армирование и заливка бетоном. После подрядчик приступит к прокладке и подключению коммуникаций, а также возведению стен здания. Для этого решено использовать газобетонные блоки. Материал прочный, легкий, он имеет отличные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

Кстати, жители Заполярья смогут круглосуточно контролировать ход работ по строительству нового дошкольного образования. В ближайшее время на площадке в Причальном установят камеры наблюдения. Онлайн трансляция будет вестись на сайте заказчика работ, МБДОУ № 16 села Туломы.

Проект также предусматривает и благоустройство территории вокруг будущего детского сада. На территории дошкольного учреждения появится игровая и спортивная площадки, рядом будут установлены крытые веранды для прогулок в пасмурные дни. На эти работы планируют потратить еще порядка 17 миллионов 400 тысяч рублей.

Как сообщает администрация Кольского района, объект должен быть готов к августу следующего года. После начнется процедура лицензирования. Планируется, что принимать первых детей детский сад в Причальном начнёт уже в сентябре 2021 года.