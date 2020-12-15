«Бизнес по-мурмански: грязное дело», или Белокаменка с запашкомМурманская область в оранжевой зоне - учёный оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 11:00

Наблюдательный совет МГТУ на первом заседании обсудил развитие университета

На онлайн-платформе «Zoom» вчера прошло первое заседание наблюдательного совета Мурманского государственного технического университета под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Основным вопросом повестки дня стал проект Программы развития МГТУ до 2028 года, разработанный университетом совместно с правительством Мурманской области. Проект на заседании совета представил глава региона Андрей Чибис.

Губернатор особо подчеркнул, что программа готовилась экспертами исходя из текущих и прогнозируемых потребностей арктической экономики и соответствует утверждённой Президентом РФ Стратегии развития Арктики. В контексте Мурманской области это более 30 крупных инвестиционных проектов с общим объёмом капвложений свыше 400 млрд рублей и созданием в процессе реализации более чем 20 тысяч новых рабочих мест.

С учётом этих проектов и их потребности в специальностях предлагается создать новые образовательные направления и модернизировать действующие программы. В числе новых направлений предусматриваются такие как логистика, строительство, химические и информационные технологии, автоматизация, электроэнергетика и электротехника, промышленная безопасность. Глубокое обновление, в том числе техническое, ждёт систему подготовки судоводителей, кораблестроителей, нефтяников и ряда других специальностей.

«Ключевая задача – чтобы МГТУ стал кластером подготовки специалистов для будущего Арктики. Не только для тех проектов, которые реализуются на территории Мурманской области, но для всех арктических проектов. Фактически платформой, которая вырабатывает научную повестку развития Арктики. Мы видим университет как кейс, который является базовой точкой развития Мурманска как столицы Арктики», – отметил Андрей Чибис.

На базе университета будет также создан научный центр, инжиниринговые центры и современный кампус с культурно-просветительским центром.

Финальные цели программы к 2028 году амбициозны: 90-процентное кадровое обеспечение всех арктических проектов за счёт выпускников МГТУ, рост числа студентов в Мурманской области на четверть, снижение оттока молодёжи из региона на 20% и повышение притока на 15%.

Денис Мантуров, комментируя проект программы развития МГТУ, отметил, что университет, помимо господдержки, обязательно должен будет привлекать и зарабатывать внебюджетные средства для решения поставленных задач.

«Мы, со своей стороны, с Минобрнауки постараемся из своих ресурсов тоже определённую сумму ежегодно постепенно и поступательно выделять, чтобы реализовать всю программу», – отметил министр.

Среди иных пунктов повестки члены совета обсудили ликвидацию Архангельского морского рыбопромышленного техникума и ряд имущественных вопросов, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Тамара
14.12.20 20:57
Здравствуйте Сергей, хочу спросить вас о сыне, зовут Сергей 22. 12. 1985 год рождения г. Мурманск примерно 11. 45 время рождения, как его жизнь и что ждать, и если можно, как подходят друг другу, он,
Комментарий к новости:ЗНАКИ 2.0: Астролог Сергей Згазинский - о судьбах людей через звёзды
Д.О. Вернер
13.12.20 18:23
На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Алексей
12.12.20 07:38
Мужчины, проводите днк-тест при рождении детей и о своём намерении извещайте подруг вначале отношений. Не согласна, барагозит - следующая.
Комментарий к новости:Каждый второй ДНК-тест на отцовство – отрицательный
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Прокуроры: Без срока давности."Мертвая зона». и «Живой щит». Документальный фильм (12+)15:45«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост-PRO Валюту (16+)Евро и доллар взлетели к официальному курсу-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика