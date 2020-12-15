Наблюдательный совет МГТУ на первом заседании обсудил развитие университета

На онлайн-платформе «Zoom» вчера прошло первое заседание наблюдательного совета Мурманского государственного технического университета под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Основным вопросом повестки дня стал проект Программы развития МГТУ до 2028 года, разработанный университетом совместно с правительством Мурманской области. Проект на заседании совета представил глава региона Андрей Чибис.

Губернатор особо подчеркнул, что программа готовилась экспертами исходя из текущих и прогнозируемых потребностей арктической экономики и соответствует утверждённой Президентом РФ Стратегии развития Арктики. В контексте Мурманской области это более 30 крупных инвестиционных проектов с общим объёмом капвложений свыше 400 млрд рублей и созданием в процессе реализации более чем 20 тысяч новых рабочих мест.

С учётом этих проектов и их потребности в специальностях предлагается создать новые образовательные направления и модернизировать действующие программы. В числе новых направлений предусматриваются такие как логистика, строительство, химические и информационные технологии, автоматизация, электроэнергетика и электротехника, промышленная безопасность. Глубокое обновление, в том числе техническое, ждёт систему подготовки судоводителей, кораблестроителей, нефтяников и ряда других специальностей.

«Ключевая задача – чтобы МГТУ стал кластером подготовки специалистов для будущего Арктики. Не только для тех проектов, которые реализуются на территории Мурманской области, но для всех арктических проектов. Фактически платформой, которая вырабатывает научную повестку развития Арктики. Мы видим университет как кейс, который является базовой точкой развития Мурманска как столицы Арктики», – отметил Андрей Чибис.

На базе университета будет также создан научный центр, инжиниринговые центры и современный кампус с культурно-просветительским центром.

Финальные цели программы к 2028 году амбициозны: 90-процентное кадровое обеспечение всех арктических проектов за счёт выпускников МГТУ, рост числа студентов в Мурманской области на четверть, снижение оттока молодёжи из региона на 20% и повышение притока на 15%.

Денис Мантуров, комментируя проект программы развития МГТУ, отметил, что университет, помимо господдержки, обязательно должен будет привлекать и зарабатывать внебюджетные средства для решения поставленных задач.

«Мы, со своей стороны, с Минобрнауки постараемся из своих ресурсов тоже определённую сумму ежегодно постепенно и поступательно выделять, чтобы реализовать всю программу», – отметил министр.

Среди иных пунктов повестки члены совета обсудили ликвидацию Архангельского морского рыбопромышленного техникума и ряд имущественных вопросов, сообщает региональное Министерство информационной политики.