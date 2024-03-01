«Набор принятых решений позволит дать толчок развитию форпоста нашей страны в Арктике – Мурманской области»: Андрей Чибис прокомментировал итоги послания Президента РФ

Вчера в Москве Президент России Владимир Путин огласил традиционное послание Федеральному Собранию. Документ обозначил основные направления внешней и внутренней политики страны и задачи на предстоящие 6 лет.

Одним из приоритетов, озвученных главой государства, стала Арктическая зона России. Владимир Путин подчеркнул, что развитие Севморпути – в зоне особого внимания и отметил необходимость развития Мурманского транспортного узла.

«Для меня особенно значимо, что президент сделал акцент на развитии Северного морского пути, Мурманского транспортного узла, арктических городов – это его решение, которое принято в июле прошлого года, когда он посещал Мурманскую область. Это, в том числе мастер-планы, которыми мы сейчас активно занимаемся, газификация», – прокомментировал итоги выступления губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что при поддержке президента в регионе реализуется ряд знаковых проектов. В их числе Андрей Чибис назвал строительство Центра крупнотоннажных морских сооружений – уникальное производство плавучих заводов по сжижению газа, которое появилось за пять лет в Мурманске.

«Также благодаря поддержке президента мы построили новую железную дорогу на западный берег Кольского залива в рамках проекта развития Мурманского транспортного узла. И в конце прошлого года запустили рабочее движение, Президент дал ему старт. Еще одно знаковое решение – газификация Мурманской области – об этом также президент упомянул в сегодняшнем послании. Для нас это стратегический проект, приоритет, который изменит качество жизни наших людей. Мы уйдем от мазута, сделаем тепло дешевле, а главное – это даст мощный толчок к развитию промышленности в регионе. То сырье, которое мы сегодня добываем, будет перерабатываться на территории нашей области. Это новые рабочие места, налоги в наш консолидированный бюджет. И этот проект в стадии готовности к практической реализации», – перечислил губернатор.

Глава региона уверен, что набор озвученных Владимиром Путиным решений поможет двигать Мурманскую область вперед.

«Прежде всего, это новые национальные проекты: «Семья», «Кадры», в сфере молодежи, это приоритеты по ремонту школ, колледжей, развитию системы образования, обновлению общественного транспорта и многое другое. Решение о списании значительной части бюджетных кредитов – это высвобождение денежных средств, которые будут направлены на дальнейшее развитие наших городов и поселков в Арктической зоне, модернизацию, прежде всего, социальной инфраструктуры. Все это назрело, требует продолжения, дополнительной федеральной поддержки», – подчеркнул Андрей Чибис.

Так, глава государства подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии России. В рамках нового нацпроекта «Семья» продлевается программа льготной семейной ипотеки до 2030 года с сохранением базовых параметров, семьи с детьми до 6 лет получат льготную ставку 6%; выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года; программа материнского капитала продлена до 2030 года, в два раза увеличен налоговый вычет на второго ребенка и подняты вычеты на третьего и последующих детей. Отметим, в Мурманской области по инициативе губернатора поддержке семей с детьми уделяется особенное внимание. В рамках плана «На Севере – жить» действует ряд региональных программ, среди них – «Зарплата мамы», «Подарок новорождённому», региональный материнский капитал и многие другие.

В числе решений, озвученных президентом – старт с 2025 года программы капремонта детских садов, многие из которых были построены еще в советские годы. Всего планируется выделить более 400 млрд рублей на программы капремонта школ и детских садов. Программа капремонта школ в РФ будет завершена к 2030 году, после чего они будут ремонтироваться уже в плановом порядке. Также глава государства поручил в ближайшие годы обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где это требуется. В Мурманской области инфраструктуре в сфере образования уделяют большое внимание. В том числе, активно проводятся капремонты, строятся новые здания школ и детсадов, приобретается современное оборудование, создаются профильные центры. По инициативе губернатора Андрея Чибиса реализуется программа «Арктическая школа», в рамках которой дети, педагоги и родители могут предложить собственные проекты по преобразованию пространств и получить средства из регионального бюджета на их реализацию.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Владимир Путин также объявил о запуске программ ремонта и оснащения колледжей – в ближайшие 6 лет на эти цели направят 120 млрд рублей из федерального бюджета. Напомним, ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с инициативой о необходимости запуска программы капремонта зданий СПО в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, прошедшем в нашем регионе.

В числе прозвучавших направлений, решения по которым которые будут реализованы – нацпроект по технологическому суверенитету и большим данным, меры поддержки работников сферы культуры и образования, создание спортивных сооружений, медицинских центров, решения по увеличению доходов жителей Крайнего Севера.

Также в выступлении Президента прозвучали меры для поддержки участников специальной военной операции. Будет запущена новая кадровая программа «Время героев» для военнослужащих и ветеранов с высшим образованием и управленческим опытом. Владимир Путин сообщил, что участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах страны.

«Благодаря поддержке президента, сегодня Мурманская область развивается, преображаются города и поселки, реализованы масштабные проекты. А набор принятых решений позволит дать толчок развитию форпоста нашей страны в Арктике – Мурманской области. Послание детально проработанное, содержательное, направленное на то, что очень востребовано в регионах, и особенно в регионах Арктической зоны. За это президенту огромное спасибо, в том числе за поддержку наших инициатив. В рамках дискуссий в Правительстве России давали предложения, важно, что они услышаны и по ним приняты финансовые решения. При поддержке президента будем активно реализовывать, пользоваться новыми мерами, чтобы развивать Мурманскую область», – отметил в завершение губернатор.

Фото (kremlin.ru): https://gov-murman.ru