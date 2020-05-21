Набралось у депутатов 20 важных вопросов

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 27 мая. Планируется рассмотреть порядка 20 вопросов.

В центре внимания региональных законодателей – проекты нормативных правовых актов экономической и социальной сферы, имущественных отношений, транспортного обслуживания и ряд других. В частности, планируется рассмотреть проект закона «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Мурманской области», обсудить изменения в региональный закон «Об ответственном обращении с животными в Мурманской области».

Региональные парламентарии планируют заслушать доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории региона в 2019 году.

В рамках заседания Думы также предложено провести «правительственный час» по вопросу благоустройства территорий муниципальных образований в Мурманской области.