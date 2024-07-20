Нацелены на победу: на заседании Наблюдательного совета МАУ первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Андрей Чибис обсудили масштабную модернизацию филиала университета в Апатитах

В рамках вчерашнего рабочего визита первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров совместно с губернатором Андреем Чибисом провёл заседание Наблюдательного совета Мурманского арктического университета.

Комментируя повестку заседания, глава набсовета отметил важность сотрудничества университета с промышленными компаниями.

«По инициативе компании «ФосАгро» в Апатитах планируется создать новую инфраструктуру кампуса филиала МАУ. Это, во-первых, выгодно для самого университета, а также дает дополнительные возможности получить востребованные знания жителям этого города. А для компании – это дополнительный механизм привлечения молодых специалистов для обеспечения дальнейшего развития предприятия», – прокомментировал Денис Мантуров.

Губернатор Андрей Чибис назвал компанию «ФосАгро» одним из ключевых партнеров правительства Мурманской области, в планах которой – масштабная модернизация филиала МАУ в Апатитах с общим объёмом инвестиций порядка 3 млрд рублей в ближайшие несколько лет. Проект позволит открыть новые направления, увеличить количество бюджетных мест на очной форме обучения и обеспечить прирост численности студентов. Губернатор поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку в перезапуске системы высшего образования в Мурманской области и выразил признательность за поручение выделить дополнительное финансирование вузу в размере более миллиарда рублей на реализацию важнейших проектов – создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки.

«Первая приёмная кампания единого Мурманского арктического университета успешно завершилась 100% набором абитуриентов. Мы не просто сохранили все направления, которые были в двух университетах ранее, но и открыли новые. А количество обучающихся с момента объединения выросло на 700 человек с составляет по последним данным более 6,7 тысячи студентов», – подчеркнул губернатор.

Напомним, ещё одним принципиальным решением, получившим поддержку Дениса Мантурова, является участие в программе «Приоритет 2030», которое стало возможным после пересмотра критериев министерством высшего образования и науки. С этой инициативой неоднократно выступал губернатор Андрей Чибис. Консолидированный бюджет проекта «Приоритет 2030» составляет почти 800 млн рублей, его участниками являются не только федеральное и региональное правительство, но и индустриальные партнеры – Антей, Акрон, Лавна. По проекту предусмотрена реализация в университете трёх стратегических проектов: «Морские технологии в Арктике», «Инновационные технологии в горном деле» и «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

Докладывая о совместной работе с компанией «ФосАгро», ректор МАУ Ирина Шадрина поделилась, что в Апатитском филиале по 29 образовательным программам обучают 1200 студентов, в этом году для поступления доступно ещё более 400 мест.

«При всесторонней поддержке правительства Мурманской области выстроена эффективная модель сотрудничества между Мурманским арктическим университетом и компанией «ФосАгро». Она включает совместную разработку образовательных программ, систему наставничества, раннюю профориентацию, прохождение всех видов практик на предприятии, меры поддержки студентов и трудоустройство», – уточнила ректор.

Среди ключевых итогов взаимодействия Ирина Шадрина назвала высокий процент студентов, которые проходят практику и устраиваются по специальности в компанию-партнёр университета. На текущий момент показатели составляют 70% и 80%. Более 200 студентов вошли в программу раннего трудоустройства.

Доклад о сотрудничестве МАУ с ведущим отечественным производителем минеральных удобрений продолжил директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

Он подчеркнул, что в рамках соглашения о сотрудничестве между вузом и Кировским филиалом АО «Апатит» за минувшие три года проведено техническое перевооружение кафедр горного дела, наук о Земле и природообустройства, проведена реконструкция фасадов и помещений корпусов вуза, преобразилась территория университетского кампуса.

«Качество подготовки выпускников филиала МАУ в Апатитах соответствует самым высоким требованиям. Вместе с тем, мы продолжаем чувствовать нехватку специалистов по целому ряду специальностей. Мы надеемся, что в Апатитах будет создана передовая в масштабах страны высшая школа подготовки горных инженеров. Со своей стороны, будем всячески этому способствовать, работая в тесной связке с правительством региона, Андреем Владимировичем Чибисом, Наблюдательным советом МАУ во главе с Денисом Валентиновичем Мантуровым. Рассчитываем, что при поддержке Минобрнауки в Апатитах удастся запустить новые направления обучения, высоко востребованные промышленностью, значительно увеличить число студентов и расширить преподавательский коллектив», – отметил Андрей Абрашитов.

Говоря о развитии Мурманского арктического университета, ректор Ирина Шадрина подчеркнула объём поддержки, которую правительство региона оказывает университету. Так, за последние пять лет было направлено порядка 10 млрд рублей на развитие высшего образования в регионе, отремонтированы 12 объектов вуза, 52 лаборатории и аудитории, 60% фонда в трех корпусах общежитий. Кроме того, были открыт ряд научных лабораторий, а в текущем году в рамках реализации плана «На Севере – жить» будут открыты лаборатории микробиологии, сердечно-легочной реанимации и хирургии для специальности «Лечебное дело», молодежная лаборатория «Химия и технология морских биоресурсов». В 2025 году вуз планирует запустить медицинский акредитационно-симуляционный центр.

«Отдельная задача, которую мы перед собой видим, это участие в конкурсном отборе на создание в Мурманске кампуса мирового уровня. Эта инициатива, высказанная в ходе прошлого заседания набсовета, получила Вашу поддержку. Нацелены на победу!», – обратился губернатор Андрей Чибис к первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ключевой особенностью кампуса станет комплекс уникальных объектов, включающий научно-образовательный центр биотехнологий и переработки биоресурсов, научно-исследовательские лаборатории, технопарк, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и общежитие. Как отметил губернатор Андрей Чибис, наряду с этим амбициозными проектом, регион планирует присоединиться к программам по созданию инжинирингового центра по судоремонту и передовой инженерной школы по горнопромышленному направлению.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/