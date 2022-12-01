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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.22 17:30

Нацелены на результат: на заседании правительства подвели итоги работы муниципальной управленческой команды Апатитов

30 ноября состоялось выездное заседание правительства Мурманской области. В ходе заседания о социально-экономическом развитии муниципального образования город Апатиты доложил глава администрации Николай Бова. Он обозначил успешные аспекты в развитии муниципалитета, такие как поддержка малого и среднего предпринимательства, инвестиционные проекты, мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, обустройству детских и спортивных площадок, улучшению состояния автодорог.

Обозначены успешные моменты в развитии муниципалитета, в том числе реализованные в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и ряда национальных проектов.

Благодаря участию в государственных программах, реализации национальных и региональных проектов в муниципалитете произошли заметные изменения, которые оценили жители города. За 2 года благоустроено 46 дворовых территорий, организованы 2 общественные территории, завершена реконструкция ул. Дзержинского, выполняются работы по капитальному ремонту здания библиотеки им. Гладиной Л.А.

Происходят заметные улучшения в учреждениях образования и культуры, открываются новые спортивные и молодежные пространства «Arctic schools» и «СОПКИ.SPORT».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, большое внимание в городе уделяется формированию комфортной и безопасной городской среды. За 2021 – 2022 год выполнены работы по ремонту 11 км асфальтобетонного покрытия проезжей части, отремонтировано 3,8 км тротуаров, создается выделенная велосипедная зона, проводится работа по капитальному ремонту сетей наружного уличного освещения на автомобильных дорогах и комплексному озеленению города.

Особое внимание глава администрации города Апатиты Николай Бова уделил развитию малого и среднего предпринимательства. Он подчеркнул, что предприниматели активно участвуют в различных программах, получают гранты на развитие, создают дополнительные рабочие места в муниципалитете.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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