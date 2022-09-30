Начал работу Центр выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи Мурманской области «Полярная звезда»

28 сентября состоялось торжественное открытие Центра выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи Мурманской области «Полярная звезда».

Центр создан в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» при поддержке образовательного фонда «Талант и успех». Он объединяет усилия организаций по выявлению, развитию и поддержке детской одарённости в науке, искусстве и спорте.

С приветственным словом к гостям обратилась директор департамента регионального развития образовательного Фонда «Талант и успех» Екатерина Жмырко. Она подчеркнула важность события, отметила заслуги Мурманской области в работе с одарёнными детьми.

Инфраструктура Центра распределена на несколько площадок, включая ведущие вузы, научные организации и учреждения. Для детей проводят профильные смены: интенсивную предметную подготовку, научно-образовательные, культурные, спортивные программы, фестивали и конкурсы, разработана схема дальнейшего сопровождения одарённых детей и молодёжи.

«Открытие Центра одарённых детей – первый шаг на нашей дороге в будущее. «Полярная звезда» поможет раскрыть свои способности каждому ребёнку. Будущие чемпионы, артисты и научные деятели смогут проверить свои силы и поверить в себя, а их родители – получить поддержку в достижении столь важной цели, как успешное и всестороннее развитие детей. Участники профильных смен найдут здесь единомышленников и научатся работать в командах, где каждый является сильным игроком. Также Центр станет отличной опорной организацией для школ, ученики которых будут готовиться к различным олимпиадам. Каждый год юные северяне занимают призовые места в научных, творческих и спортивных состязаниях. И та материальная база, которую мы сегодня создаем на площадке Центра «Полярная звезда», будет хорошим стимулом для увеличения числа этих побед!» – сказала на открытии центра министр образования и науки Диана Кузнецова.

В 2022 году в «Полярной звезде» запланировано проведение 22 профильных смен по направлениям «Спорт», «Наука» и «Искусство», в которых примут участие сотни школьников из всех городов региона.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на создание инфраструктуры центра было направлено 228 млн рублей, из них 214 млн рублей – субсидия из федерального бюджета.

По направлению «Наука» для детей проводят обучающие программы по математике, физике, информатике, биологии, химии, гуманитарным наукам. По направлению «Искусство» – по литературе, изобразительному искусству (включая керамику, гончарное дело и печатную графику), и музыке. Направление «Спорт» включает лыжные гонки, художественную гимнастику, самбо.

Фото: https://vk.com/wall-207505112_611?z=photo-140122464_457245187%2Fwall-207505112_611