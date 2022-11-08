Начал работу Единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населения

На базе Центров социальной поддержки населения Мурманской области заработал Единый контакт-центр (ЕКЦ) по вопросам социальной поддержки населения. Звонок бесплатный как со стационарных, так и с мобильных номеров.

Позвонив на единый телефонный номер 8-800-6-000-000, граждане могут получить информацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки, иных социальных гарантий и выплат. Консультирование и обработка запросов граждан осуществляется в режиме реального времени и в формате единого центрального приёма.

Как отмечают в Министерстве труда и соцразвития Мурманской области, при обращении на единый телефонный номер реализован функционал автоматической обработки части поступающих запросов и обеспечена доступность информации по вопросам предоставления мер социальной поддержки на основе принципа экстерриториальности (возможность обращаться в любом регионе России, независимо от места нахождения заявителя) и расширения способов обращения.

Фото: https://gov-murman.ru