Начал работу портал Мурманского оперативного штаба, объединяющий все меры поддержки для населения и бизнеса

4 апреля начал работу новый портал Мурманский оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики. Теперь на единой интернет-платформе объединены все меры поддержки, принимаемые региональным правительством для групп населения и экономических отраслей Мурманской области.

На новом портале пользователи могут узнать о федеральных и региональных мерах поддержки для разных категорий граждан. Отдельно сгруппированы меры поддержки для малого и среднего предпринимательства.

На главной странице портала большое внимание уделено вопросам, которые поступают от северян в период введения беспрецедентных экономических санкций против нашей страны. Эта рубрика будет постоянно обновляться и дополняться.

К слову, полноценную, оперативную и достоверную информацию о ключевых вопросах жизни региона можно узнавать на ресурсах оперштаба в социальных сетях: группе «ВКонтакте» и «Телеграм-канале».

Ответы на самые волнующие вопросы жители региона найдут в группе «Объясняем.Мурманская область» и «Телеграм-канале».